Zajednički kandidat opozicije : Mladen Ivanić se na velika vrata vraća u politiku?

Počasni predsjednik Partije demokratskog progresa, Mladen Ivanić, mogao bi da bude zajednički kandidat opozicije za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine na predstojećim Općim izborima, saznaje Srpskainfo.

Kako za ovaj portal otkrivaju odlično obaviješteni izvori, osnivač PDP i aktualni počasni predsjednik te stranke, koji se prije nekoliko godina skoro potpuno povukao iz političkog života, jedan je od najozbiljnijih kandidata opozicije za funkciju člana Predsjedništva BiH iz reda Srba.

– Inicijativa da se Mladen Ivanić ponovo ‘aktivira’ i kandidira ispred oporbe za člana Predsjedništva BiH iz RS potekla je iz pojedinih krugova iz vrha SDS. Sam Ivanić nije ni potvrdno ni odrečno reagirao na tu inicijativu. Njegov osnovni zahtjev jeste to da kandidatura bude podržana od strane svih oporbenih stranaka, bez izuzetka. Ukoliko bilo ko iz opozicije bude protiv njegove kandidature, Ivanić će to odbiti, otkrivaju izvori Srpskainfo iz vrha oporbe.

Stav Jelene Trivić

Potvrdu informacije da bi Mladen Ivanić mogao da bude kandidat oporbe za člana Predsjedništva BiH pokušali su dobiti od samo počasnog predsjednika PDP, ali se on nije javljao na naše telefonske pozive.

Predsjednica Narodnog fronta, Jelena Trivić, za navedeni portal potvrđuje kako joj nije nepoznata informacija o tome da bi Ivanić mogao da bude zajednički kandidat oporbe za tog člana Predsjedništva BiH. Međutim, kako dodaje, usprkos njenom ‘izuzetno pozitivnom mišljenju o Mladenu Ivaniću’, iskreno smatra da to ‘nije realna opcija u ovom momentu’.

– Treba stvari sagledati objektivno. Ne vidim kako bi se druge stvari u oporbi posložile u tom slučaju, kako god da okrenemo. To bi dodatno usložilo situaciju. Mladen Ivanić nesumnjivo je veliko političko ime, ali živimo u vremenu u kojem teme traju jedan do dva dana, sve je dinamično, turbulentno, mnogo toga se kreira na alternativnim kanalima komunikacije i standardne ili konvencionalne metode političkog rada lagano nestaju, ističe Trivić. Kako dodaje, plaši se da bi skoro osam godina ‘odsustva profesora Ivanića iz političke žiže definitivno bilo nenadoknadivo u ovih četiri do pet mjeseci, koliko je ostalo do izbora’.

– Pogotovo za generacije koje nadolaze, 25-40 godina. Ti ljudi nisu pratili politiku prije 10 godina, a značajan su korpus glasača. Ovo nije pitanje što ja mislim o Mladenu Ivaniću, nego objektivan pogled na njegovu potencijalnu kandidaturu, kaže Trivić. Dodaje kako ‘ne zna zko bi kandidirao profesora Ivanića’, kada lider PDP, a koji potpisuje liste jer mu je partija predana, Draško Stanivuković, cilja jednu kandidaturu za sebe.

– Tu je i SDS i Nebojša Vukanović. Iskreno, to mi djeluje toliko nerealno u smislu praktične provodivosti takve ideje. Mada, u politici je sve moguće, zaključuje Trivić.

Najkvalitetniji kandidat

S druge strane, politički analitičar Radomir Nešković smatra da bi Mladen Ivanić bio ‘najkvalitetniji kandidat koga bi opozicija uopće mogla dati’.

– Ivanić je dugo bio u politici i ima ogromno iskustvo. Kako bi prošao kao kandidat za člana Predsjedništva BiH iz RS treba mu jedinstvo u oporbi i dobra organizacija, a to je oporba upravo najslabija točka, tvrdi Nešković. Oporbeni lideri, bez izuzetka, prema njegovim riječima pokušavaju da se predstave kao ‘velike vođe’.

– Svi kao paunovi stalno govore: ‘Ja, pa ja’. Međutim, oni nemaju taj sektor koji se zove unutarnja organizacija, odnosno dio koji se ne vidi. Ukoliko bi oporba jedinstveno stala iza Mladena Ivanića, onda bi on imao ozbiljnu šansu za pobjedu. Po mom mišljenju, kvalitetnijeg kandidata od Mladena Ivanića oporba trenutno nema, zaključuje Nešković.

(Kliker.info-Dnevni)