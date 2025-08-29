Zahtjev za ocjenu ustavnosti : Bećirović “ruši” Zaključke NSRS-a :
Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podnio je danas Ustavnom sudu BiH Zahtjev za ocjenu ustavnosti Zaključaka povodom Informacije u vezi s odlukom Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.
U obrazloženju zahtjeva, Bećirović ističe da usvojeni Zaključci Narodne skupštine Republike Srpske od 22. augusta 2025. godine krše Ustav BiH, njene zakone, brojne međunarodne sporazume i ne poštuju pravosnažne presude sudova Bosne i Hercegovine. Također, u Zahtjevu se ukazuje da Zaključci neustavno daju nalog institucijama, pravnim i fizičkim osobama u entitetu Republika Srpska da nastave s donošenjem neustavnih akata i drugim neustavnim i nezakonitim aktivnostima.
“Narodna skupština Republike Srpske nema pravo odbacivati pravosnažne presude i odluke Suda BiH, Centralne izborne komisije BiH, Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika u BiH. Nepoštivanje pravosnažnih presuda i odluka nadležnih organa vlasti predstavlja flagrantno kršenje Ustava BiH i Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i Krivičnog zakona BiH”, podsjeća se u zahtjevu.
Ovim zahtjevom Bećirović traži da Ustavni sud BiH utvrdi, u skladu s Ustavom BiH i svojom dosadašnjom praksom, da entitet nema ustavnu nadležnost za donošenje osporenih zaključaka, te da, u skladu s članom 61. st. 1, 2. i 3. Pravila Ustavnog suda BiH, poništi i stavi van pravne snage ove zaključke.
