Zagreb i Hrvatsku u klinču : Kontroverza u Hrvatskoj zbog najave nastupa Thompsona na dočeku brončanih rukometaša

Hrvatska vlada u ponedjeljak organizuje prijem za rukometnu reprezentaciju u Zagrebu nakon osvajanja bronzane medalje na Evropskom prvenstvu, nakon što Grad Zagreb nije pristao na nastup kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona (Thompson), što je bio zahtjev rukometaša, javila je agencija Beta.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević napisao je na društvenim mrežama da je sa Hrvatskim rukometnim savezom dogovoreno da se organizuje prijem u slučaju osvajanja bilo kakve medalje, ali da su rukometaši nakon osvajanja bronzane medalje insistirali da se Thompson, koji je decenijama na meti kritika zbog otvorenog korištenja simbola Nezavisne Države Hrvatske, mora pridružiti dogovorenim izvođačima.

“Budući da bi to bilo protiv odluka gradske uprave i Gradske skupštine zbog korištenja ustaškog pozdrava, koji važi za sve izvođače, uključujući i Thompsona, koji je već prekršio ta pravila na koncertu u Areni, nismo mogli udovoljiti zahtjevu rukometnih reprezentativaca. Nakon toga, reprezentacija je odlučila da se sastane u Zagrebu, u kom slučaju je tamo ne bi bilo”, rekao je Tomašević.

Vlada Hrvatske, predvođena desničarskom Hrvatskom demokratskom zajednicom uz podršku desničarskog Domovinskog pokreta, objavila je da je preuzela organizaciju dočeka, što je kritikovao Grad Zagreb, gdje su na vlasti zeleno-ljevičarska koalicija Možemo i Socijaldemokratska partija (SDP), opozicione stranke i neki pravni stručnjaci.

Sandra Benčić, koordinatorica stranke Možemo, izjavila je da premijer Andrej Plenković “preuzima poslove lokalne samouprave, odlučuje mimo Ustava o stvarima o kojima ne može odlučivati”.

SDP, najveća opoziciona stranka, oštro je kritikovao premijera Plenkovića zbog odluke da hrvatska vlada preuzme organizaciju dočeka rukometaša na glavnom zagrebačkom trgu, ocjenjujući to kao “državni udar” protiv lokalne samouprave.

Pravni stručnjak i profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Vedran Đulabić, ocijenio je da Vlada Hrvatske krši Ustav organizirajući doček rukometaša suprotno odluci gradskih vlasti.

Thompsonov menadžer Zdravko Barišić potvrdio je da će kontroverzni pjevač stići na doček rukometaša u 18 sati na Trg bana Jelačića u Zagrebu i da radi na popisu pjesama koje će izvesti, naglasivši da će sve biti po željama rukometaša, javila je Hrvatska radiotelevizija.

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević optužio je gradsku vlast da je zabranom izbora muzike na dočeku rukometaša i uvođenjem, kako je naveo, “zabrane svega nacionalnog i patriotskog” onemogućila proslavu sportskih uspjeha.

U novembru je Gradska skupština Zagreba većinom glasova prihvatila zaključak vladajuće koalicije u Zagrebu o zabrani upotrebe ustaških simbola na područjima kojima upravlja grad.

Mjeru je predložio gradonačelnik Tomašević, koji je rekao da na ovaj način želi spriječiti ponovno skandiranje “Za dom spremni”, kao što je bio slučaj na Thompsonovom koncertu na zagrebačkom Hipodromu.

(Kliker.info-RSE)