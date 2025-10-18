Zagorka Grahovac u NSRS: RS je danas pretvorena u v.d. republiku

Narodna skupština Republike Srpske (RS) danas bira vršioca dužnosti predsjednika tog bh. entiteta, a zvanična kandidatkinja je Ana Trišić Babić, savjetnica Milorada Dodika.

RS nema predsjednika otkad je Dodiku zbog pravosnažne presude oduzet mandat, 18. avgusta.

“Situacija u kojoj se nalazimo nije nikakvo čudo s obzirom da su institucije u RS trajno pretvorene u privremene. Stevandić nas je prije dva mjeseca prozivao i govorio da v.d. predsjednika nije po Ustavu”, rekla je Grahovac.

Predsjedavajući Kluba poslanika Partije demokratskog progresa, Igor Crnadak, izjavio je da njegova stranka neće glasati za v.d predsjednika RS.

Ipak parlamentarni lider ove opozicione partije je poručio da sa odlaskom Dodika sa funkcije “počinje jedna era u kojoj neće biti ova stega koja je bila tu zadnjih 15-ak godina”.

“Dolazi era gdje neće biti apsolutizma, dolazi polako era u kojoj će se vlast sa samovoljnih pojedinaca prebacivati na institucije, gdje će onaj koji vrši javnu funkciju biti odgovoran”, kazao je Crnadak.

