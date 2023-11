Zabranjeni skupovi SDP-a i SABNOR-a u Banjaluci i Mrkonjić Gradu, planirani za 25. novembar

Policijska uprava Banjaluka zabranila je održavanje javnog skupa u organizaciji Gradskog odbora Socijaldemokratske partije /SDP/ BiH koji je bio planiran za subotu, 25. novembra, u Banjaluci zbog, kako je navedeno, opasnosti da bi moglo doći do ugrožavanja ljudi i imovine, te nasilja. I policija Mrkonjić Grada je zabranila najavljene skupove istog datuma u tom gradu.

“Procijenjeno je da postoji realna mogućnost da na ovom javnom skupu može doći do većeg ugrožavanja ljudi i imovine, te do ozbiljne opasnosti od nasilja ili do narušavanja javnog reda i mira u većem obimu”, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Navodi se kako je rješenje o zabrani doneseno nakon analize svih bezbjednosnih aspekata i okolnosti, imajući u vidu da je proteklih dana u vezi sa ovim javnim skupom bilo mnogo negativnih rekacija, kao i operativne informacije da pojedinci javno pozivaju građane na masovno okupljanje s ciljem sprečavanja ovog skupa.

U saopštenju se dodaje da je ovo rješenje doneseno u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku i Zakonom o javnom okupljanju.

Iz Policijske uprave Banjaluka apeluju na građane da poštuju pozitivne zakonske propise i svojim ponašanjem ne dovedu do ugrožavanja drugih.

Policijska uprava Mrkonjić Grad takođe je donijela Rješenje o zabrani javnog skupa u organizaciji SABNOR-a BiH, kao i javnog skupa u organizaciji Opštinske boračke organizacije Mrkonjić Grad, oba najavljena za 25. novembar.

Navodi se da je Policijska uprava Mrkonjić Grad donijela Rješenje nakon analize svih bezbjednosnih aspekata i okolnosti ovih javnih skupova.

– Imajući u vidu da je isti dan na istom mjestu najavljen skup SABNOR-a BiH i Opštinske boračke organizacije Mrkonjić Grad cijenimo da zbog okupljanja većeg broja učesnika i posjetilaca najavljenih skupova, organizovanih od strane organizacija koje imaju različita programska opredjeljenja, postoji stvarna opasnost da bi njihovim održavanjem bila ugrožena bezbjednost ljudi i imovine i da bi došlo do ozbiljne opasnosti od nasilja ili narušavanja javnog reda i mira u većem obimu – naveli su iz PU Mrkonjić Grad.

