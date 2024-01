Zabranjena emisija : Ne plaše se Vučića, ali Čović je malo teži zalogaj

Zagrebački magazin Nacional i njegov novinar Boris Pavelić pišu o skandalu koji je potresao medijsku scenu Bosne i Hercegovine: renomirana tv kuća N1 pripremila je i potom nije emitirala dokumentarni film o Draganu Čoviću. Ova priča više je naštetila televiziji, njenom menadžmentu i uredničkom timu, negoli Čoviću. Za njega se zna da je opran u u svakoj zamislivoj vodi, nema u kakvim ga sve poslovima nije bilo. Do sada su misteriozno nestajali dokazi i sudski spisi posvećeni njegovim parapolitičkim aktivnostima, a sad evo u havu ode i kompletna emisija.

Ne zna se kako je došlo do zabrane, vjerovatno je naredba došla s višeg nivoa i tu je urednik Amir Zukić vjerovatno najmanje odgovoran. Ali za sve što se događa nakon toga odgovornost snosi isključivo on. Objašnjenje da je Brezin materijal loš ne pije vode, jer loše napravljene emisije se ne otkazuju, nego popravljaju i dorađuju, pa onda puste. Nacionalovi izvori tvrde da je autor, novinar Boris Brezo, profesionalno posložio građu posvećenu najmoćnijem čovjeku (Bosne i) Hercegovine, da su novinari uznemireni zbog svega što se dešava, a nakon toga krenule su priče, za koje nema potvrde, da Brezi prijeti otkaz. Ako slučaj zaista završi tako, bit će to katastrofalno finale slučaja koji ionako sadrži sve elemente profesionalnog sunovrata. Jednom će se vjerovatno saznati ko je kome čime prijetio ili ko je koga ucjenjivao. Uglavnom, emisije nema, a posljedice po N1 su nesagledive. Tamo radi ekipa posvećenih profesionalaca i svima je skandal suvišan.

Stavimo li zabranu u regionalni kontekst, dolazimo do zaključka da se N1 u Srbiji godinama hrve s Aleksandrom Vučićem, napravili su nekoliko dokumentaraca o njemu i njegovoj vladavini, ali uradak o Čoviću nisu smjeli pustiti.

Boris Pavelić priču je seriozno istražio, a pošto znamo da se radi o jednom od najboljih i najvjerodostojnijih hrvatskih novinara, onda i pretpostavke da je televiziji zaprijećeno izbacivanjem sa platforme Eroneta, nad kojom Čović ima presudni uticaj, valja shvatiti ozbiljno.

Dodik ide dalje

Svakog mjeseca, svake sedmice i svakog dana na terenu je sve manje države Bosne i Hercegovine, a sve više beznađa i Republike Srpske. Milorad Dodik upravo je objavio donošenje najnovijeg, entiteskog izbornog zakona, kojim bi onaj državni bio adaktiran na tlu Republike Srpske.

Dodik ide dalje i ne zaustavlja se. Dok nastaje ovaj tekst još se nije oglasio niko s državnog i nivoa međunarodne zajednice, ali nema sumnje da ćemo ponovo biti zasuti priopćenjima, ogorčenjima i izrazima iznenađenosti te oštrim osudama. Kompletna bosanskohercegovačka garnitura političara, podržana (odnosno oslabljena, zavisi kako ko želi da shvati) dužnosnicima međunarodne zajednice ne može mu ništa. Ojačan pouzdanim mostarskim saveznikom, koji je u stanju stopirati i političke emisije globalne korporacije, Dodik gradi kompleksnu mrežu separatizma i samo je pitanje kada će preuzeti krajnji korak. Ako se i ne odluči na njega, do sada je u tolikoj mjeri obesmislio postojeći sistem da već živimo na prostoru anarhije u kojem čak ni visokom predstavniku nije bezbjedno kretati se kompletnom teritorijom Bosne i Hercegovine.

Dobro došli u 2024., jedno je sigurno, bit će sve samo ne dosadna.

Ruski biznismeni lete u nebo

Još jedan poslovni mogul iz oblasti Vladimir Putina ovih je dana kroz prozor poletio u vječna lovišta. Da nije ovako tragično, fakat bi bilo smiješno to na koji način ruski diktator eliminira protivnike, neprijatelje i neposlušnike. Svi smo, povodom Palestine, posljednjih mjeseci strahovito razočarani stanjem ljudskih i novinarskih sloboda na Zapadu, ali nemoj da bi slučajno ko tražio alternativu kod Rusa i Kineza.

Tamo je sve još gore i brutalnije.

Ozren Kebo (Analiziraj.ba)