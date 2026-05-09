Dan je logoraša u BiH. Uprkos brojnim svjedočenjima, ni jedna institucija u Bosni i Hercegovini nije utvrdila tačan broj logora i žrtava. No, prema podacima Saveza logoraša BiH, više od 200 hiljada ljudi je bilo zarobljeno u 657 logora. Većina ih prava kao žrtve rata nikada nije ostvarila, a mnogi, bez obzira iz kojeg naroda dolazili, žive ispod ljudskog dostojanstva.

Mirsad Gavranović je u logoru Batković bio pet mjeseci. Prošao je najteže torture i zlostavljanja. Nepravdu je doživio i u miru kada je i njemu na naplatu došla presuda od 8000 KM sudskih troškova jer je tužio Republiku Srpsku za zlostavljanja.

“Nakon 30 godina ništa se nije pormijenilo. Ja kažem da psi lutalice imaju veća prava nego bivši logoraši iz sve tri naroda u BiH”, kaže ovaj bivši logoraš.

Kroz logor “Luka“ u Brčko distriktu prošlo je gotovo 3 i pol tisuće ljudi, stotine ih je ubijeno. I kada su makar trideset godina od završetka rata očekivali kakva takva prava, oduzet im je i minimum koji su imali. Više od 95 posto žrtava torture u BiH i danas je bez statusa i prava.

“I sva ostala prava koja su napisali u Zakonu, A, B, C D i veže se vazdan, uvijek kada pišemo dopis Vladi oni kažu nisu obezbjedili apre u Vladi za to. I evo četvrtu godinu usvajaju budžet, nema para za to. Ne mogu ljudi poboljšati svoj život. I osjećamo taj maćehinski odnos ove vlasti prema nama”, ističe predsjednik Udruženja zatočenih looraša Brčko Distrikta Amir Didić.

“Defakto, logoraši nemaju nikakva prava na području naše države BiH”, smatra predsjednik Saveza logoraša BiH Seid Omerović.

Više od deset mjeseci u logoru je bio i Mirko Zelenika. Za BHRT ističe, ne samo da hrvatski logoraši u BiH ne ostvaruju prava nego im se od zvaničnika zemlje čak osporava da su i bili u logoru.

“Ova država nas je čak progonila. Ja kada govorim država, to su državne institucije, federacija, županija, općina… Hrvatski logoraši se nalaze u stanju nezadovoljene pravde kako u krivičnim i kaznenim postupcima tako i u građanskim”, ističe prvi predsjednik Hrvatske udruge logoraša.

I u Republici Srpskoj smatraju da su logoraši kao žrtve rata u potpunosti zanemareni.

“Taj lobi, o borcima, o herojima o onima koji su odbranili Bosnu i Hercegovinu, stvorili RS ili Federaciju BiH u drugi plan je stavila logoraše koji su jedna od žrtava rata. Oni smatraju da oni nisu bitni koliko su bitni borci tako da oni nemaju regulirana prava ovdje u Federaciji, kao ni logoraši u RS. Oni su na marginama događaja, jedva preživljavaju bez neke posebne pomoći za njih i za njihove porodice”, navodi predsjednik udruženja građana “Istina i pravda” Dušan Šehovac.

Da su i brojni Romi bili žrtve raznih logora u BiH nikada do ove godine nije bilo govora. I to je posljedica politika u BiH.

“Čovjek ne može govoriti o zadovoljstvu, ali mi pričinjava zadovoljstvo što se evo prvi put javno govori o Romima i što će u vrlo skoro vrijeme pored memorijalne ploče za stradalnike Bošnjaka i Hrvata biti i postavljena ploča iz populacije stradalih Roma”, stava je Dervo Sejdić.

Umjesto sistemske podrške, logoraši u BiH, bez obzira na to kojem narodu pripadali, dočekali su samo šutnju institucija i osjećaj da su prepušteni sami sebi. Na Dan logoraša Bosne i Hercegovine ostaje pitanje, koliko jedno društvo zaista poštuje svoju prošlost, ako zaboravlja one koji su njenu najveću cijenu platili.

