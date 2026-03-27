Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman u finale baraža za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. BiH je u polufinalu baraža u Cardiffu nakon izvođenja jedanaesetraca pobijedila Vels sa 4:2. Rezultat nakon 90, a potom i 120 minuta igre bio je 1:1.

Pogodak za BiH postigao je Edin Džeko u 86. minuti, a strijelac za Vels bio je Daniel James (52.).

Nogometaši BiH tako su uspjeli proći prvu prepreku u borbi za plasman na SP Iako su u prvom poluvremenu bii u potpuno podređenom položaju, izabranici selektora Sergeja Barbareza su nakon primljenog gola uspjeli da se vrate, preuzmu igru i dođu do izjednačenja. Imali su nogometaši BiH nekoliko prilika da pitanje pobjednika riješe u regularnih 90 minuta, ali napadači večeras nisu imali svoje veče, posebno Demirović koji je prošustio nekoliko odličnih prilika.

Domaći nogometaši od početka su krenuli napadački i svih 45 minuta imali su potpunu terensku inicijativu. S druge strane, reprezentacija BiH dobro se branila, ali u napadu je bili gotovo bezopasna. Izuzev nekoliko pokušaja kontranapada izabranici selektora Barbareza nisu učinili ništa.

Dvije velike prilike imali su Velšani preko Wilsona koji je u 22. minuti pogodio stativu, a u 41. minuti iz slobodnog udarca pokušao iznenaditi Vasilja ali je golman BiH bio oprezan.

Dominacija domaćih nogometaša nastavljena je i u drugom poluvremenu, a do vodstva su došli u 52. minuti. Tahirović je odigrao lošu povratnu loptu na sredini terena koja je došla do Daniela Jamesa, a reprezentativac Velsa je šutirao sa više od 20 metara i savladao loše postavljenog Vasilja.

Isti igrač je nekoliko minuta kasnije mogao postići i drugi pogodak ali je ovaj put prečka bila saveznik reprezentacije BiH.

U nastavku meča BiH je napokon zaigrala ofanzivnije, preuzela je inicijativu i napravila nekoliko dobrih prilika. Prvo je u 63. minuti Demirović na asistenciju Džeke šutirao glavom ali je golman Velsa Darlow čudesnom intervencijom uspio sačuvati svoj gol. Alajbegović, koji je ušao u igru u 62. minuti, imao je potom dvije dobre prilike, ali se rezultat nije mijenjao, kao ni nakon prilike Demirovića na asistenciju Bajraktarevića.

U posljednjih 15 minuta Barbarez je sve karte bacio u napad uvođenjem trećeg napadača Tabakovića, a napadačka igra napokon se isplatila u 86. minuti kada je najbolji strijelac BiH svih vremena Edin Džeko, nakon kornera Alajbegovića, glavom postigao izjednačujući pogodak.

Do kraja regularnog toka BiH je pokušala iskoristiti pad koncentracije Velšana nakon primljenog gola, ali se rezultat nije mijenjao te se ušlo u produžetke.

Veliku priliku u produćžetku imao je Demirović u 98. minuti kada je nakon dodavanja Tabakovića pogodio vanjski dio mreže.

U nastavku su domaći ponovo preuzeli inicijativu i pokušavali doći do novog vodstva, ali su nogometaši BiH uspjeli izdržati sve napade i sačuvati remi te se pristupilo izvođenju jedanaesteraca.

Udarac Demirovića odbranio je Darlow, a sa druge strane precizan je bio Wilson. Tabaković je potom pogodio za poravnanje, ali je Harris vratio vodstvo Velsu. Precizan sa bijele tačke bio je i Bašić, a Johnson je promašio gol čime je vratio BiH u igru. Vodstvo bh. selekciji donio je Hadžiahmetović, a Vasilj je odbranio Williamsu. U petoj seriji Alajbegović je postigao gol i odveo BiH u finale protiv Italije 31. marta u Zenici.

Sastavi ekipa:

Vels: Darlow, Williams, Lawlor, Rodon, Dasilva, Ampadu, J. James (od 56. Cullen), Brooks (od 74. Harris), Wilson, D. James (od 84. Thomas), Johnson.

BiH: Vasilj, Muharemović, Katić, Kolašinac (od 62. Alajbegović), Memić (od 74. Burnić), Dedić (od 112. Gigović), Tahirović (od 62. Bašić), Šunjić (od 78. Tabaković), Bajraktarević, Demirović i Džeko (od 91. Hadžiahmetović).

(Kliker.info-Fena)