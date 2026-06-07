Završni dio priprema : Nakon utakmice u Sent Luisu, Zmajevi stigli u Toronto
Reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Toronto, gdje započinje završni dio priprema pred početak Svjetskog prvenstva.
Nakon prijateljskog susreta protiv Paname u St. Louisu koji je završen 1:1, nacionalni tim odmah je otputovao u Kanadu, gdje vlada veliko interesovanje i atmosfera uoči starta turnira.
Po dolasku u Toronto, kapiten Edin Džeko oglasio se putem društvenih mreža i podijelio prvi sadržaj iz Kanade, uključujući i prikaz službenog autobusa koji je dočekao ekipu.
Reprezentacija će u Torontu odraditi završne treninge i finalno uigravanje pred prvi meč na Svjetskom prvenstvu.
Bosna i Hercegovina svoj premijerni nastup na turniru igra 12. juna u 21:00 sat po lokalnom vremenu, a protivnik će biti domaća selekcija Kanada.
(Kliker.info-SC)
Komentari