Reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Toronto, gdje započinje završni dio priprema pred početak Svjetskog prvenstva.

Nakon prijateljskog susreta protiv Paname u St. Louisu koji je završen 1:1, nacionalni tim odmah je otputovao u Kanadu, gdje vlada veliko interesovanje i atmosfera uoči starta turnira.

Po dolasku u Toronto, kapiten Edin Džeko oglasio se putem društvenih mreža i podijelio prvi sadržaj iz Kanade, uključujući i prikaz službenog autobusa koji je dočekao ekipu.

Reprezentacija će u Torontu odraditi završne treninge i finalno uigravanje pred prvi meč na Svjetskom prvenstvu.

Bosna i Hercegovina svoj premijerni nastup na turniru igra 12. juna u 21:00 sat po lokalnom vremenu, a protivnik će biti domaća selekcija Kanada.

(Kliker.info-SC)