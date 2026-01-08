Yamal daleko ispred svih: Ovo su najskuplji fudbaleri svijeta
Barcelonin napadač Lamine Yamal vrijedi 343 miliona eura te je najskuplji fudbaler svijeta, izvijestio je Međunarodni centar za sportske studije (CIES) u izvještaju objavljenom u srijedu.
Taj statistički ured, sa sjedištem u Švicarskoj, ima svoju metodologiju kako da izračuna cijene.
Yamal, 18-godišnji europski prvak sa Španijom, predvodi listu ispred napadača Erlinga Haalanda vrijednog 255 miliona eura i Kyliana Mbappea s cijenom od 201 milion.
CIES je objavio ove podatke dok traje zimski prijelazni rok.
Popis najskupljih nogometaša prema CIES-u:1. Lamine Yamal (Barcelona) – 343 miliona eura
2. Erling Haaland (Manchester City) – 255 miliona
3. Kylian Mbappe (Real Madrid) – 201 milion
4. Jude Bellingham (Real Madrid) – 153 miliona
5. Michael Olise (Bayern) – 137 miliona
6. Florian Wirtz (Liverpool) – 136 miliona
7. Desire Doue (PSG) – 135 miliona
8. Joao Neves (PSG) – 131 milion
9. Arda Guler (Real Madrid) – 130.3 miliona
10. Pedri Gonzalez (Barcelona) – 130 miliona.
