Yamal daleko ispred svih: Ovo su najskuplji fudbaleri svijeta

Barcelonin napadač Lamine Yamal vrijedi 343 miliona eura te je najskuplji fudbaler svijeta, izvijestio je Međunarodni centar za sportske studije (CIES) u izvještaju objavljenom u srijedu.

Taj statistički ured, sa sjedištem u Švicarskoj, ima svoju metodologiju kako da izračuna cijene.

Yamal, 18-godišnji europski prvak sa Španijom, predvodi listu ispred napadača Erlinga Haalanda vrijednog 255 miliona eura i Kyliana Mbappea s cijenom od 201 milion.

CIES je objavio ove podatke dok traje zimski prijelazni rok.

Popis najskupljih nogometaša prema CIES-u:1. Lamine Yamal (Barcelona) – 343 miliona eura

2. Erling Haaland (Manchester City) – 255 miliona

3. Kylian Mbappe (Real Madrid) – 201 milion

4. Jude Bellingham (Real Madrid) – 153 miliona

5. Michael Olise (Bayern) – 137 miliona

6. Florian Wirtz (Liverpool) – 136 miliona

7. Desire Doue (PSG) – 135 miliona

8. Joao Neves (PSG) – 131 milion

9. Arda Guler (Real Madrid) – 130.3 miliona

10. Pedri Gonzalez (Barcelona) – 130 miliona.

