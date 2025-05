Wolfgang Petritsch u Pressingu : “Vjerovao sam da će mladi Čović i Dodik stvoriti bolju budućnost za BiH ali desilo se sasvim suprotno” (VIDEO)

Mislim da postoje izvjesne sličnosti u njihovom političkom razmišljanju, a to razmišljanje u suštini ide ovako – ako ja imam za sebe jedan mali dio Bosne gdje mogu vladati autokratski to je bolje za mene nego da podržavam državu Bosnu i Hercegovinu. Mislim da sada postoje i kretanja, pokret u hrvatskoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Oni se zovu četvorica drugih hrvatskih stranaka, osim HDZ-a. To mi govori da ljudi nisu zadovoljni politikom koja se do sad vodila. Zašto? Razmislite samo koliko je mladih ljudi otišlo iz Bosne i Hercegovine, koliko Hrvata i Hrvatica više ne živi u Hercegovini ili u drugim dijelovima gdje su Hrvati tradicionalno bili stanovnici. Koliko je Srba napustilo Bosnu i Hercegovinu. Kada pogledate statistike, vidite da je gotovo polovina stanovništva Republike Srpske otišla. Kada prolazim kroz istočni dio Republike Srpske, on je prazan. Kada susretnem ljude, to su sve stariji ljudi, čak i u Trebinju, koje mi se jako dopada i kad idem u posjetu u Trebinje, sve je manje mladih ljudi. Odem na pijacu i vidim samo starce i starice koji prodaju na pijaci svoje voće i povrće i divne stvari koje proizvode.