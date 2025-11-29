Wolfgang Petritsch : “Otcjepljenja nema! Treći entitet iluzoran! Evropskoj uniji ne smetaju Bošnjaci” (VIDEO)

Austrijski diplomata i bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Wolfgang Petrisch, koji je službovao od 1999. do 2002. godine i nametnuo 242 odluke koristeći bonske ovlasti, govorio je za Centralni dnevnik Face TV. U njegovom mandatu, država BiH je dobila Graničnu policiju, Sud i Tužilaštvo BiH, a Srbi su postali konstitutivni narod u FBiH, kao i Bošnjaci i Hrvati u RS-u. Petrisch je većinu ovih reformi provodio zajedno s Miloradom Dodikom, koji je tada bio “miljenik Zapada”.

OHR nije put naprijed, Dejton nije dobra osnova za demokratiju

Petrisch je kritičan prema domaćim i međunarodnim akterima.

Petrisch: “Svi političari u zadnjih 30 godina nisu dobro uradili svoj posao, a ni međunarodna zajednica. Upravo sam se danas poslijepodne vratio iz Beograda, gdje sam prisustvovao na konferenciji… Ja sam se pitao: Kako se može desiti da ovako izvrsni ljudi, koji predstavljaju civilno društvo u ovim zemljama, nisu u stanju izabrati političare koji će profesionalno, stručno uraditi posao za svoje zemlje.”

On naglašava da BiH treba da ide naprijed bez OHR-a.

Petrisch: “Ja zaista vjerujem da smo trebali zaustaviti ovakvu ogromnu intervenciju, koju predstavlja OHR, prije puno godina. To nije put naprijed. BiH se treba pridružiti EU. Crna Gora i Albanija su mnogo više napredovali, iako nisu imali OHR naravno. Nakon 30 godina se trebamo fokusirati na to kako naprijed.”

Petrisch priznaje historijsku ulogu Dejtona, ali ističe njegovu nedostatnost.

Petrisch: “Daytonski sporazum ima historijske vrijednosti, jer je zaustavio rat. Dayton uz pomoć OHR-a i SFOR-a, međunarodne zajednice i njihovog angažmana u BiH je spriječio povratak BiH u rat. Međutim Daytonski sporazum nije dobra osnova za mirnu, demokratsku, evropsku zemlju.”

Nada da će Amerikanci ili EU popraviti BiH više ne postoji

Petrisch zaključuje da je međunarodna intervencija ispunila svoj zadatak uspostave institucija i da sada BiH mora preuzeti odgovornost.

Petrisch: “Međunarodna intervencija, OHR, je uradila svoj posao. U prvih 10 godina, na nivou države. Uspostavljene su potrebne institucije, ali sada dalje trebate ići sami i postati partner Evropske unije.”

Bivši visoki predstavnik šalje otrežnjujuću poruku.

Petrisch: “To je nešto zašto ja smatram da zavisnost i nada da će bilo koja druga zemlja, EU ili Amerikanci popraviti BiH, da ta nada više ne postoji. Trebamo se puno više fokusirati na činjenicu kako možemo korak po korak približiti BiH Evropskoj uniji.”

(Slobodna Bosna -Face TV)