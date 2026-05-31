Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Wolfgang Petritsch, u ekskluzivnom razgovoru za „Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem“ pojasnio je svoj stav zašto je došlo vrijeme za zatvaranje OHR-a.

Govorio je o razlozima zbog kojih smatra da je OHR iscrpio svoju svrhu, ulozi državne imovine u evropskom putu BiH, odnosu prema Miloradu Dodiku i Draganu Čoviću, budućnosti međunarodne zajednice u BiH te upozorio na rastući utjecaj velikih sila i poslovnih interesa na zapadnom Balkanu.

Hadžifejzović: „Prije nego što je došao u BiH kao visoki predstavnik, Wolfgang Petritsch je bio ambasador Austrije u Srbiji od 1997. do 1999. godine i istovremeno izaslanik Evropske unije za Kosovo. Onda BiH…

Ovaj biografski podatak je zaboravljen, sada ga je važno napomenuti zato što se Petritsch, iz penzije, oglasio u vezi s OHR-om i BiH. On i Carl Bildt, obojica bivših visokih predstavnika, traže ukidanOHR/a.

Da napomenemo još jednom: Ured OHR-a je dejtonska kategorija i bh. politika mora svim snagama da se bori za očuvanje, ostanak i opstanak OHR-a. Ako se to ne desi, već se OHR ukine, onda je situacija politički još izazovnija. Ne može se Ured OHR-a ukinuti, a da načeti, srušeni Dejton opstane… onda ni Dejtonski sporazum ne važi.

Ne zaboravite: pred OHR-om su bili protesti. Znate li ko ih je organizovao? Sada SDA šuti ili malo, sasvim malo pišti kada se sve više priča o ukidanju OHR-a.

Petritsch smatra da je vrijeme za zatvaranje OHR-a i prenošenje pune odgovornosti na Evropsku uniju. Podsjetio je da je još 2002. godine postojao plan prema kojem je OHR trebao biti zatvoren 2006. godine. Petritsch: „OHR je trebao biti zatvoren i puna odgovornost je trebala biti prebačena na Evropsku uniju. To se, naravno, nije desilo, kao što znamo. I sada, dvadeset godina kasnije, mi i dalje govorimo o sljedećem visokom predstavniku. Sve dok se OHR ne zatvori, neće biti političke volje u mnogim glavnim gradovima. „Postoje i drugi stručnjaci za Balkan koji podržavaju ovaj pristup, jer bi u suprotnom to bila beskrajna priča u kojoj je OHR postao više problem nego rješenje za Bosnu i Hercegovinu.“

O ukidanju bh. entiteta

Petritsch je poručio da Bosna i Hercegovina ne može postati članica Evropske unije kao država sa dva entiteta, već isključivo kao funkcionalna država.

Petritsch: ”Ne možete pristupiti sa dvama entitetima. Potrebna vam je država da biste pristupili. To su 27 države članice i Bosna bi trebala biti dio sljedećeg vala, sljedeće grupe zajedno sa zemljama zapadnog Balkana.

” O državnoj imovini i ”ugušenom” sukobu u BiH

Petritsch je ocijenio da OHR nije uspio riješiti pitanje državne imovine uprkos decenijama djelovanja, ali i otkrio šta se „trebalo desiti“ 1999. godine u Bosni i Hercegovini.

Petritsch: „Ako OHR nije uspio riješiti to pitanje u svim ovim godinama, zašto biste vjerovali da bi sada neki sljedeći visoki predstavnik to mogao riješiti? Naravno da ne bi. Ako državna imovina zaista ne bude u rukama državnog nivoa vlasti, već to ostane na nivou entiteta, kako žele gospodin Dodik i gospodin Čović, to će biti katastrofa. Moj zadatak, kada sam preuzeo dužnost 1999. godine, bio je, u suštini, da pod svaku cijenu spriječim da Bosna ponovo sklizne u oružani sukob, rat. I to je postignuto uz pomoć SFOR-a, a kasnije EUFOR-a.“

O Dodiku i Čoviću

Petritsch je ocijenio da dugogodišnje političko jačanje Milorada Dodika i Dragana Čovića predstavlja dokaz da OHR više ne funkcioniše kao efikasan instrument međunarodne zajednice.

Petritsch: „„Zašto je Dodik toliko moćan? Šta je OHR postigao s Dodikom? Šta je OHR postigao s gospodinom Čovićem? Dakle, vidite, radi se o instrumentu koji više ne funkcioniše. OHR nije spriječio gospodina Dodika da govori o secesiji. Građani RS moraju vidjeti šta im je gospodin Dodik donio u ovih više od dvadeset godina. Bogati su još bogatiji, siromašni još siromašniji, a mladi odlaze. Ako Bosna uđe u Evropsku uniju, Hrvati u Bosni, koji su već u Evropskoj uniji, mogli bi ostati u Hercegovini i i dalje ostati Hrvati.“

O Americi i Rusiji i njihovoj ulozi u BiH

Petritsch tvrdi da velike sile u BiH prvenstveno vode računa o vlastitim interesima.

Petritsch: „Amerikanci i Rusi nisu zainteresirani za snažnu Evropsku uniju. Nisu zainteresirani za snažnu Bosnu i Hercegovinu. Za njih je važan biznis. I to je to.“

(Kliker.info-Face TV)