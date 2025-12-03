Witkoff i Kushner pet sati kod Putina : Sastanak je  bio “koristan, konstruktivan i značajan”

Specijalni izaslanik i zet američkog predsjednika Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, sastali su se u utorak u Kremlju s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i razgovarali punih pet sati kako bi ga pokušali uvjeriti da podrži ažurirani američki mirovni plan za Ukrajinu.

Nakon razgovora Putinov savjetnik za vanjsku politiku Jurij Ušakov rekao je novinarima da je sastanak bio “koristan, konstruktivan i značajan”.

Ušakov je pored toga dodao da je američka strana predstavila prijedloge o pitanju teritorijalne kontrole, ali da još nije postignut kompromis.

Kako podsjeća američki portal Axios Putin je prije sastanka javno ustvrdio da će Rusija preuzeti cijelu regiju Donbasa ili pregovorima ili silom.

Ušakov je naročito istakao da je Putin zamolio Witkoffa i Kushnera da prenesu niz poruka predsjedniku Trumpu.

“Dogovorili smo se s našim američkim kolegama da ne otkrivamo suštinu pregovora koji su se vodili. Razgovor je bio povjerljiv”, rekao je Ušakov.

Zanimljivo je da je ovo bio šesti susret Witkoffa s Putinom u Rusiji, ali prvi lični sastanak između Putina i Trumpovog tima od samita na Aljasci u augustu. To je također bio prvi put da se Kushner pridružio razgovorima s Putinom.

Neimenovani izvori američkog portala otkrili su samo da se Steve Witkoff, i predsjednikov zet Jared Kushner planiraju sutra sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Lokacija sastanka zasad nije objavljena, ali se zna da će temu razgovora činiti rezultati pregovora koje su Witkoff i Kushner dan ranije vodili s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi.

Prema dostupnim informacijama, američka delegacija želi Zelenskog izvijestiti o zaključcima susreta s Putinom i predstaviti smjernice mogućeg okvira za prekid vatre.

Riječ je o nastavku intenzivnih diplomatskih aktivnosti koje se posljednjih tjedana odvijaju paralelno u Washingtonu, Moskvi i europskim prijestolnicama, a cilj im je oblikovati put prema privremenom primirju koje bi omogućilo daljnje razgovore o budućem mirovnom sporazumu.

Dolazak američkih diplomata u Europu dolazi u trenutku kada Kijev naglašava da mora biti izravno uključen u svaki razgovor koji se tiče njegove budućnosti.

Ukrajinski predsjednik posljednjih dana jasno poručuje da neće prihvatiti nikakav dogovor koji bi bio postignut iza leđa Ukrajine te da svaki prijedlog mora biti pravedan, transparentan i u skladu s ukrajinskim interesima, posebno kada je riječ o sigurnosnim garancijama , teritoriju i pitanju zamrznute ruske imovine.

(Kliker.info)