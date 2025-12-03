hamburger-icon

Kliker.info

Witkoff i Kushner pet sati kod Putina : Sastanak je  bio “koristan, konstruktivan i značajan”

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Witkoff i Kushner pet sati kod Putina : Sastanak je  bio “koristan, konstruktivan i značajan”

03 Decembra
02:43 2025
Štampaj Podijeli s prijateljima

Specijalni izaslanik i zet  američkog predsjednika  Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, sastali su se u utorak u Kremlju s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i razgovarali punih  pet sati kako bi ga pokušali uvjeriti da podrži ažurirani američki mirovni plan za Ukrajinu.

Nakon razgovora  Putinov savjetnik za vanjsku politiku Jurij Ušakov rekao je novinarima da je sastanak  bio “koristan, konstruktivan i značajan”.

Ušakov je pored toga dodao  da je američka strana predstavila prijedloge o pitanju teritorijalne kontrole, ali da još nije postignut kompromis.

Kako podsjeća američki portal Axios Putin je prije sastanka  javno ustvrdio  da će Rusija preuzeti cijelu regiju Donbasa ili pregovorima ili silom.

Ušakov je naročito istakao da je Putin zamolio Witkoffa i Kushnera da prenesu niz poruka predsjedniku  Trumpu.

“Dogovorili smo se s našim američkim kolegama da ne otkrivamo suštinu pregovora koji su se vodili. Razgovor je bio povjerljiv”, rekao je Ušakov.

Zanimljivo je da je ovo  bio šesti susret Witkoffa s Putinom u Rusiji, ali prvi lični sastanak između Putina i Trumpovog tima od samita na Aljasci u augustu. To je također bio prvi put da se Kushner pridružio razgovorima s Putinom.

Neimenovani izvori američkog portala otkrili su samo da se  Steve Witkoff, i predsjednikov zet Jared Kushner planiraju   sutra  sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Lokacija sastanka zasad nije objavljena, ali se zna da će temu razgovora činiti rezultati pregovora koje su Witkoff i Kushner dan ranije vodili s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi.

Prema dostupnim informacijama, američka delegacija želi Zelenskog izvijestiti o zaključcima susreta s Putinom i predstaviti smjernice mogućeg okvira za prekid vatre.

Riječ je o nastavku intenzivnih diplomatskih aktivnosti koje se posljednjih tjedana odvijaju paralelno u Washingtonu, Moskvi i europskim prijestolnicama, a cilj im je oblikovati put prema privremenom primirju koje bi omogućilo daljnje razgovore o budućem mirovnom sporazumu.

Dolazak američkih diplomata u Europu dolazi u trenutku kada Kijev naglašava da mora biti izravno uključen u svaki razgovor koji se tiče njegove budućnosti.

Ukrajinski predsjednik posljednjih dana jasno poručuje da neće prihvatiti nikakav dogovor koji bi bio postignut iza leđa Ukrajine te da svaki prijedlog mora biti pravedan, transparentan i u skladu s ukrajinskim interesima, posebno kada je riječ o sigurnosnim garancijama , teritoriju i pitanju zamrznute ruske imovine.

(Kliker.info)

 

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku