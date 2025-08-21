Willem Dafoe dobio Počasno Srce Sarajeva : Sretni ste što imate festival kao što je SFF

Willem Dafoe, svjetski poznat glumac večeras je u sarajevskoj Skenderiji dobio Počasno Srce Sarajeva na 31. Sarajevo Film Festivalu za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti.

Inače, Dafoe je danas održao Masterclass, koji je moderirao kritičar Neil Young. Na početku Dafoe se prisjetio prvog dolaska na Sarajevo Film Festival, prije tačno 25 godina, kada je prikazan film Stevea Buscemija “Animal Factory”.

„Sretan sam što sam ovdje, to je prava čast. Vrlo ste sretni što imate ovaj filmski festival. Festivali su izuzetno važni, sada više nego ikada prije, jer oni održavaju film živim. Nikada ne možemo dovoljno naglasiti pozitivnu moć, političku i društvenu, koju film ima. Bio sam ovdje prije 25 godina. Dosta toga se promijenilo, ali jako mi je drago vidjeti da se Sarajevo razvija, baš kao i Sarajevo Film Festival. Hvala vam svima“, izjavio je, preuzimajući Počasno Srce Sarajeva.

Prije projekcije filma „Rođendan“ reditelja Miguela Ángela Jiméneza, priznanje mu je uručio Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala.

„Večeras je poseban moment za Sarajevo Film Festival. Ne događa se svaki dan da nam se vrati umjetnik čija je karijera oblikovala svaki oblik modernoga filma. 25 godina nakon što je prvi put posjetio Sarajevo, odajemo počast umjetniku koji nam je podario nezaboravne likove u filmovima. Willem Dafoe je jedan od onih rijetkih glumaca čija pojava na ekranu nije samo izvedba, već i transformacija. Sa više od 100 filmova, njegov rad pokriva razne kontinente i žanrove. Od holivudskih spektakala do nezavisnih bisera, od animiranih filmova do uloga u teatru, Willem svakoj ulozi pristupa neustrašivo i s radoznalošću koja ga čini majstorom glumačkoga zanata. Willemov opus je nešto čemu svaki glumac teži, ali samo rijetki mogu dosegnuti njegov raspon, emotivnu dubinu i odvažnost. Willeme, u 2000., kada si nas prvi put posjetio, Sarajevo je tek tražilo svoj put nakon izrazito teških godina. Tvoja prisutnost je tada bila izraz solidarnosti. Tvoj povratak, četvrt stoljeća kasnije, podsjetnik je da umjetnost stvara dugotrajne veze koje preživljavaju vrijeme i udaljenosti“, kazao je Marjanović.

Nakon što je u svojoj karijeri snimio preko 150 filmova, Willem Dafoe je međunarodno cijenjen zbog toga što je donio svestranost, odvažnost i hrabrost u neke od ikonskih filmova našeg vremena. Njegova umjetnička znatiželja u istraživanju ljudskog stanja dovodi ga do projekata širom svijeta, velikih i malih, holivudskih filmova, kao i nezavisne kinematografije.

Četiri puta nominiran za nagradu Oscar, američki je glumac u karijeri ostavrio niz nezaboravnih uloga, kao što su one u filmovima „Na vratima vječnosti“, „Vod smrti“, „Vampirova sjena“, „Projekt Florida“, „Posljednje Kristoco iskušenje“, „Spider-Man“…

Pritom je sarađivao sa rediteljima koji predstavljaju virtuelnu enciklopediju moderne kinematografije: Wes Anderson, Kathryn Bigelow, Kenneth Branagh, Tim Burton, Scott Cooper, Anton Corbijn, Saverio Costanzo, David Cronenberg, Abel Ferrara, Mary Harron, Werner Herzog, Walter Hill, Spike Lee, David Lynch, Hayao Miyazaki, Phillip Noyce, Sam Raimi, Dee Rees, Jason Reitman, Robert Rodriguez, Isaiah Saxon, Julian Schnabel, Paul Schrader, Martin Scorsese, Zack Snyder, Guillermo del Toro, Lars von Trier, James Wan, Wim Wenders, Yorgos Lanthimos, Zhang Yimou i mnogim drugim.

Na 31. Sarajevo Film Festivalu Dafoe je prethodno održao i masterclass, na kojem je svoja iskustva i razmišljanja o savremenoj umjetnosti podijelito s mladim talentima, filmskim profesionalcima i festivalskom publikom.

