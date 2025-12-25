Washington Post otkriva : Zelenski prvi put otvoren o povlačenju ukrajinskih trupa, čeka ruski odgovor

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predstavio je novinarima u srijedu novu verziju mirovnog plana koja sugerira da je otvoren za povlačenje trupa iz istočne Ukrajine radi stvaranja demilitarizirane zone ako Rusija pristane učiniti isto kao dio sporazuma o okončanju rata, prenosi The Washington Post.

To je prvi put da se Zelenski približava bilo kakvom kompromisu o pitanju teritorija u istočnoj regiji Donbasa, nad kojim Rusija zahtijeva punu kontrolu unatoč tome što nije vojno zauzela nekoliko gradova (oko 20 % teritorija Donjecke oblasti). Pitanje teritorija ostaje jedno od najspornijih u raspravama, a Ukrajina tvrdi da će odustajanje od svoje zemlje samo ohrabriti Rusiju da ponovno napadne.

Nacrt od 20 točaka koji je Zelenski objavio u srijedu daleko je od konačnog i Rusija ga nije prihvatila, a vjerojatno će se protiviti nekoliko glavnih točaka, uključujući zahtjev da obje strane povuku svoje snage s istoka Ukrajine. Dokument je najnovija verzija prijedloga za okončanje rata nakon tjedana teških pregovora nakon američke prijetnje prošlog mjeseca da će prekinuti svu podršku Ukrajini osim ako zemlja ne potpiše verziju od 28 točaka koja je dala velike ustupke Rusiji.

To upozorenje izazvalo je diplomatski kaos i hitnost, uključujući brojne sastanke između ukrajinske delegacije i pregovarača predsjednika Donalda Trumpa, uključujući posebnog izaslanika Stevea Witkoffa i predsjednikovog zeta Jareda Kushnera.

Najnoviji plan jasno daje do znanja da se Ukrajina i dalje protivi ideji da bi bila prisiljena povući svoje trupe, ali bi to razmotrila kao dio “zrcalnog povlačenja snaga”. Cilj bi bio stvoriti slobodnu ekonomsku zonu koju ne kontrolira nijedna vojska, rekao je Zelenski. Opcija bi zahtijevala povlačenje ruskih snaga iz ukrajinskih regija Harkov, Dnjepropetrovsk, Sumi i Nikolajev

Međutim, svaki takav sporazum zahtijevao bi nacionalni referendum, koji bi bilo teško organizirati bez primirja. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u srijedu nije odgovorio na konkretne tačke plana, ali je novinarima rekao da su glavni ruski zahtjevi “dobro poznati našim kolegama u SAD-u”. Rusija namjerava “formulirati naš daljnji stav i nastaviti naše kontakte u vrlo bliskoj budućnosti putem postojećih kanala koji trenutno rade”.

Među najspornijim odredbama je prijedlog koji se odnosi na nuklearnu elektranu Zaporožje (ZNPP), koju trenutno u potpunosti kontroliraju ruske snage. Kijev želi da elektranom zajednički upravljaju Ukrajina i SAD na 50-50 osnovi umjesto predloženog trilateralnog upravljanja koje je predložio Washington.

