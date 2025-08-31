Washington Post otkriva : Prema novom planu SAD bi raselio stanovnike te kontrolirao Gazu

Cijela populacija Gaze bila bi preseljena, a Sjedinjene Američke Države preuzele bi kontrolu nad palestinskim teritorijem prema planu koji razmatra Trumpova administracija, izvijestio je danas Washington Post.

Enklava koju je Izrael u svome ratu protiv Hamasa potpuno razorio, bila bi pretvorena u protektorat kojim bi barem 10 godina upravljao SAD, navode novine.

Jedan od ciljeva plana oblikovanog prema Trumpovoj ranije iznesenoj viziji jest Gazu pretvoriti u “bliskoistočnu rivijeru”, turističko odmaralište i tehnološki centar, navodi Washington Post koji je na uvid dobio dokument od 38 stranica u kojem je iznesena inicijativa.

Dobrovoljni odlasci u drugu zemlju

U njemu se poziva na barem privremeno premještanje svih dva milijuna stanovnika Gaze ili “dobrovoljne odlaske” u drugu zemlju ili u ograničene sigurnosne zone unutar enklave tijekom rekonstrukcije, rekle su novine.

Stanovnici Gaze koji posjeduju zemlju dobili bi “digitalni token” u zamjenu za pravo za razvoj njihova zemljišta.

Primatelji mogu iskoristiti “token” da započnu život negdje drugdje ili ga eventualno zamijeniti za stan u jednom od šest do osam novih “pametnih gradova koje će pokretati umjetna inteligencija” i koji će se prema planu izgraditi u Gazi.

Washington Post pozvao se na ljude upoznate s planovima i razmatranjima administracije o sudbini poslijeratne Gaze.

Netanyahu već pohvalio prijedlog

Trump je ranije šokirao svijet kad je predložio da SAD preuzme kontrolu nad Pojasom Gaze, iseli sve ljude i tamo sagradi nekretnine uz more. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pohvalio je prijedlog, koji su žestoko kritizirale mnoge europske i arapske zemlje.

Trump je prošli tjedan predsjedao sastankom o poslijeratnim planovima za Gazu, no Bijela kuća nije podijelila nikakvo službeno priopćenje ili najavila ikakve odluke.

Tijelo koje bi upravljalo Gazom prema planu koji se sada razmatra zvalo bi se GREAT Trust.

Washington Post navodi da prijedlog razvijaju neki od istih Izraelaca koji su osnovali američko-izraelsku Humanitarnu zakladu za Gazu (GHF) koja dijeli hranu u enklavi te koju kritiziraju mnoge skupine za zaštitu ljudskih prava, kao i Ujedinjeni narodi.

Dana 22. jula a UN-ov Ured za ljudska prava rekao je da su izraelske snage ubile više od 1.000 Palestinaca koji su pokušali dobiti pomoć u hrani u Gazi otkad su započele operacije GHF-a, a gotovo tri četvrtine stradalih su ubijene u blizini GHF-ovih lokacija za podjelu pomoći.

