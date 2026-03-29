Washington Post, a potom i Reuters, javljaju da Pentagon priprema planove za moguće sedmice kopnenih operacija u Iranu koje ne bi bile puna invazija, nego kombinacija specijalnih upada i djelovanja konvencionalnog pješaštva.

Zasad nije jasno bi li Trump odobrio sve, dio ili nijednu od tih opcija.

Ova vijest dolazi istodobno s novim jačanjem američke prisutnosti u regiji.

Dodatni američki mornari i marinci stigli su na Bliski istok na brodu USS Tripoli, amfibijskom jurišnom brodu, objavila je američka vojska.