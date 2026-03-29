Washingtn Post: Pentagon sprema kopnene operacija. SAD rasporedile više od 50.000 vojnika na Bliski istok
Washington Post, a potom i Reuters, javljaju da Pentagon priprema planove za moguće sedmice kopnenih operacija u Iranu koje ne bi bile puna invazija, nego kombinacija specijalnih upada i djelovanja konvencionalnog pješaštva.
Zasad nije jasno bi li Trump odobrio sve, dio ili nijednu od tih opcija.
Ova vijest dolazi istodobno s novim jačanjem američke prisutnosti u regiji.
Dodatni američki mornari i marinci stigli su na Bliski istok na brodu USS Tripoli, amfibijskom jurišnom brodu, objavila je američka vojska.
USS Tripoli, vodeći brod kombiniranih pomorskih snaga od oko 3500 pripadnika, stigao je u regiju u petak, objavilo je na X-u američka Centralna komanda(CENTCOM), regionalno vojno zapovjedništvo odgovorno za to područje.
Nove snage pridružuju se hiljadama američkih marinaca koji su već raspoređeni na Bliskom istoku kao dio masovnog gomilanja snaga uoči rata s Iranom.
Ukupno su, prema ranijim izjavama, SAD rasporedile više od 50.000 vojnika u regiju, navodi DPA.
SAD i Izrael pokrenuli su zajedničke napade na Iran 28. februara. Teheran je odgovorio napadom na Izrael i zaljevske države u kojima se nalaze američki vojni objekti, a istovremeno je učinkovito blokirao Hormuški tjesnac, ključni plovni put za globalne pošiljke nafte, prenosi Index.
Od početka rata američke snage napale su više od 11.000 ciljeva u Iranu te oštetile ili uništile više od 150 iranskih brodova, priopćio je CENTCOM kasnije u zasebnoj objavi.
(Kliker.info-agencije)
