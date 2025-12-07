Wall Street Journal o evropskim strahovima i savjetima Zelenskom : “Ne potpisuj ništa”

Evropski čelnici potajno savjetuju ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da bude oprezan oko napora Sjedinjenih Država da postignu mirovni sporazum s Rusijom. Ključno upozorenje glasi: ne popuštajte ruskim zahtjevima bez čvrstih i jasno definiranih sigurnosnih garancija Washingtona, piše The Wall Street Journal.

Ova poruka, kako navodi list, odražava sve veći oprez među europskim liderima zbog pregovora koje Washington vodi mimo njih, ostavljajući ih po strani.

Prema dvojici europskih diplomata upoznatih sa situacijom, Zelenskom je savjetovano da inzistira na jasnom definiranju uloge Amerike u sigurnosnim garancijama prije nego što pristane na bilo kakve ruske uslove.

Upozorenje je preneseno tokom telefonskog razgovora u kojem su sudjelovali francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Oni su inzistirali da SAD mora imati primarnu ulogu u garancijama koja bi se ponudila Ukrajini u bilo kojem sporazumu.

U Kijevu, ali i drugim europskim prijestolnicama, raste bojazan da Washington nije precizirao što će poduzeti ako Rusija prekrši potencijalni mirovni sporazum i ponovno napadne Ukrajinu. Bijela kuća zasad nije odgovorila na upit za komentar.

Igre iza zatvorenih vrata

Posljednja upozorenja još su jedan primjer pokušaja Europe da se uključi u mirovne pregovore koje SAD vodi izravno s Kremljom i Kijevom, uglavnom bez sudjelovanja europskih saveznika. Prošlog mjeseca, Europa i Ukrajina zalagale su se za promjene kako bi poboljšale uvjete za Kijev u američko-mađarskom mirovnom planu.

Prema diplomatima, Macron je tijekom razgovora naglasio kako Washington mora poslati jasnu poruku: “SAD mora jasno objasniti kako će zaštititi Ukrajinu prije nego što Kijev pristane na konačne uvjete sporazuma”. Ni Elizejska palača nije odgovorila na upit za komentar.

Macron je također upozorio na mogućnost američke izdaje. “Postoji šansa da će SAD izdati Ukrajinu”, rekao je francuski predsjednik, dodavši kako za Zelenskog postoji “velika opasnost”. Pitanje ruskih zahtjeva za teritorijalnim ustupcima jedna je od najosjetljivijih točaka u pregovorima.

Njemački kancelar Merz poručio je Zelenskom da u nadolazećim danima mora biti “vrlo oprezan”. “Igraju se i s vama i s nama”, rekao je Merz, vjerojatno aludirajući na dvojicu američkih pregovarača – nekretninskog mogula Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa. Potraga za čvrstim garancijama

Pitanje američkih jamstava opterećuje zapadne napore tokom cijele godine. Tenzije su navodno dosegle vrhunac još u februaru u Ovalnom uredu, kada je inzistiranje Zelenskog na američkim sigurnosnim garancijama razljutilo predsjednika Trumpa. Ukrajina je više puta ponovila da joj je, umjesto članstva u NATO-u, potrebna zaštita SAD-a i Europe kao sredstvo odvraćanja od budućih ruskih napada.

Bijela kuća je još u septembru isključila slanje kopnenih trupa, ali je obećala komunikacijsku i drugu vrstu podrške . Nacrt mirovnog prijedloga koji je SAD razvio prošlog mjeseca obvezao je nekoliko europskih zemalja i SAD na “odlučan koordinirani vojni odgovor” u slučaju novog napada.

Kao odgovor na nejasnoće, Macron je prošle sedmice najavio osnivanje nove radne skupine, koja uključuje i SAD, za finaliziranje sigurnosnih jamstava. Visoki dužnosnici iz Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva ove sz sedmice posjetili SAD radi daljnjih razgovora.

Velika Britanija, Francuska i druge europske zemlje spremne su poslati hiljade vojnika u Ukrajinu u sklopu mirovnog sporazuma, no te takozvane jamstvene snage ovise o jasnoj američkoj potpori. Rusija se, s druge strane, protivi prisutnosti bilo kakvih NATO trupa u Ukrajini.

Europski dužnosnici navode da Pentagon ima razrađene planove za potencijalne obveze, ali ključna politička odluka u Washingtonu još nije donesena. Pentagon se o tome još nije oglasio.

