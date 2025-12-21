Wall Street Journal : Američki plan od 112 milijardi dolara o Gazi kao “Rivijeri Bliskog istoka”

Prema pisanju Wall Street Journala, projekat vrijedan 112,1 milijardu dolara u prvih deset godina razvio je tim koji su predvodili Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, i specijalni izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff. Na planu se radilo proteklih 45 dana, pozivajući se na američke zvaničnike.

Sjedinjene Američke Države bi se u početnoj fazi obavezale da osiguraju 60 milijardi dolara, uz očekivanje da bi Gaza s vremenom sama finansirala dio obnove kako projekat bude napredovao.

Plan je predstavljen kroz PowerPoint prezentaciju od 32 slajda, označenu kao „osjetljivo, ali neklasifikovano“, a prikazana je bogatim državama Perzijskog zaljeva, Turskoj i Egiptu. Vizija je podijeljena u četiri faze i obuhvata uklanjanje ruševina, obnovu infrastrukture i ekonomsko izvlačenje stanovništva Gaze iz siromaštva.

Ranije ove godine Trump je javno iznio ideju da SAD preuzmu kontrolu nad Gazom i obnove je kao „Rivijeru Bliskog istoka“, uz trajno preseljenje palestinskog stanovništva. Iako su mnoge zemlje osudile tu izjavu, izraelska vlada ju je pozdravila.

Plan obnove bi započeo na jugu Gaze, u Rafahu i Khan Younisu, zatim bi se proširio na centralne dijelove, a završio u gradu Gazi. Prva faza uključuje uklanjanje ruševina, neeksplodiranih ubojitih sredstava i tunela, te uspostavu privremenih skloništa i medicinskih centara, iako nije precizirano gdje bi stanovnici živjeli tokom tog perioda.

Nakon toga bi se gradile stalne stambene jedinice, javne ustanove i infrastruktura, a u kasnijoj fazi i luksuzni objekti, uključujući penthouse rezidencije, kao i savremeni željeznički sistem.

Jedan od predviđenih projekata je „Novi Rafah“, zamišljen kao administrativni centar Gaze, s više od 100.000 stambenih jedinica, stotinama škola, desetinama zdravstvenih ustanova, te džamijama i kulturnim centrima. Gaza bi, prema planu, bila preoblikovana u „pametni grad“ s tehnološki vođenim upravljanjem.

Do desete godine realizacije, 70 posto obale Gaze trebalo bi biti komercijalno iskorišteno, a očekuje se da bi projekat dugoročno mogao donijeti više od 55 milijardi dolara povrata ulaganja.

Plan također predviđa potpuno razoružavanje Hamasa i uklanjanje tunelske mreže, što je ključni zahtjev SAD-a i Izraela.

Iako pojedini američki zvaničnici sumnjaju u spremnost Hamasa da se razoruža ili u volju donatora da finansiraju projekat, drugi ga opisuju kao najdetaljniji i najambiciozniji prijedlog za budućnost Gaze do sada.

Iz Bijele kuće su poručili da će Trumpova administracija nastaviti sarađivati s partnerima kako bi se osigurao trajni mir i postavili temelji za stabilnu i prosperitetnu Gazu.

Ovaj izvještaj objavljen je uoči sastanka Stevea Witkoffa u Miamiju s visokim zvaničnicima Katara, Egipta i Turske, na kojem se razgovaralo o drugoj fazi primirja u Gazi.

