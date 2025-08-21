Vukanović otkriva da je Dodik “postao nepodnošljiv?”: “Ako tonem ja, tonemo svi…”

Lider stranke Za pravdu i red Nebojša Vukanović opisao je, kako tvrdi, detalje sastanka bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa članovima SNSD-a Željkom Cvijanović, Radovanom Viškovićem i Nenadom Stevandićem.

“I nekad najbliži saradnici Milorada Dodika svjesni su posljedica sulude politike i hazarderskih poteza koje povlači, da ih sve vuče na dno, ali su još uvijek rijetki oni koji mogu da mu se suprotstave i pozovu da se urazumi, da se pokuša spasiti što se spasiti može, a Željka se požalila bliskim saradnicima da Dodik postaje nepodnošljiv. Tako je u napadu bijesa Dodik tražio da prekinu odmor na crnogorskom primorju i pozvao na sastanak u svoj Kabinet sada već bivšeg predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića, te predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića i člana Predsjedništva BiH Željku Cvijanović, a onda im u napetoj atmosferi održao slovo i dao do znanja da će sa njim potonuti svi, ako pokušaju da se od njega distanciraju i spasu svoju kožu”, navodi Vukanović.

Dalje tvrdi da im je Dodik poručio “ako tonem ja, tonemo svi” te im je tako dao do znanja da ih je “on stvorio od anonimusa, dao im funkcije, moć, bogatstvo jer prije ulaska u SNSD za njih niko nije znao, i da im neće tolerisati, prije svega Željki Cvijanović, da iza leđa vodi razgovore da preuzme SNSD a da Dodika puste niz vodu, dok je Viškoviću održao slovo i dao ultimatum da odmah mora podnijeti ostavku i povući se sa mjesta premijera”.

“Stevandić je pokušao da malo napetu relaksira atmosferu tvrdeći da mu nisu okrenuli leđa već su morali par dana otići na odmor, ali ga je nervozni Dodik odmah prekinuo, a na konferenciji za novinare, nakon sastanka, uprkos glumi nisu uspjeli sakriti od javnosti kakva atmosfera vlada u redovima vladajućih. Stevandić traži da se imenuje za vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske, a Igor Dodik je preko ATV-a namjestio anketu kako je gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić najbolje rješenje za mandatara za sastav nove Vlade Republike Srpske, ali se njegovom imenovanju protivi Željka i dio SNSD-a, ali i Stevandić, kome moć leži i bliskosti sa Banjicom, BIA i vlastima i Srbiji”, tvrdi Vukanović.

Kaže i kako Dodik namjerava da nekoliko funkcija i ministarstva Nešiću, Banjcu i Selaku, da ih ojača kako bi prešlo cenzus, a da potpuno uništi Čubrilovića i DEMOS.

“Spomenki Stojanović je obećana prva kompenzacija na listi SNSD-a u narednom sazivu, ako izda Čubrilovića i napusti pokojni DEMOS, dok Boran Bosančić, generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske i odbornik DEMOS-a u banjalučkoj Skupštini grada, pregovara sa Selakom da pređe u SPS ako mu se dodijeli da bude prva kompenzacija na Opštim izborima 2026. godine. Sutra je sjednica Kolegijuma, a u petak bi trebalo da se održi nova Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj bi trebala da se usvoji ostavka Radovana Viškovića i obori njegova Vlada, te izmijeni Zakon o referendum po kome bi umjesto Republičke izborne komisije koja je obezglavljena nakon što je Dodik zatražio da svi članovi podnesu ostavke, referendum sprovede skupštinska ad-hok komisija…”, zaključuje Vukanović.

