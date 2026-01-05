Vukanović odgovorio predsjedniku Srbije : Zašto Vučić u Trebinju govori o oružju, eno mu Kosovo neka pokazuje snagu

Vidljiv je govor tijela Dodika, meni je bilo neprijatno kako se Dodik ponašao pored Vučića. Dakle, to takvo poltronisanje je nevjerovatno. Stid me je to bilo slušati. Ali je vrlo zanimljivo da je prvi put Željka Cvjanović došla na aerodrom da sačeka Vučića, nije bio on. I mislim da je Vučić došao, javio je posjetu Luki Petroviću, njegovom portalu, ne Dodik, a Vučićeu posjetu Banjaluci najavio je Draško Stanivuković. I osjeti se čak i u govoru tijela i na mnoge druge načine, pa čak i u govoru moram reći da sam vrlo nezadovoljan načinom na koji gospodin Vučić govori. Mislim da je promašio temu. Dobro su došli gosti, drago mi je da je tu bio gospodin Mandić i Vučić.

Bolnica je velika stvar i to smatram pobjedom naroda i pobjedom nas koji smo se borili za neki odnos i napokon je nešto investirano u Hercegovinu, nešto su počeli s radom putevi i mislim da naša borba daje rezultat. Ali sa druge strane, mislim, doći u Trebinje pa pričati o jačanju vojske, o ratovima. Čini se da je promašio temu. Mi smo tu da uvijek govorimo da treba poštovati Dayton i da za nas svaka priča o dronovima, o ratu, o artiljeriji, o bilo čemu u vojsci, mislim da nije dobra za ovo područje. Ja kad imam rijetku priliku i sa strancima uvijek govorim nemojte nas gurati u neke velike svjetske turbulencije.

Mi smo nestabilno područje, nama je mir najvažniji, nemojte nas gurati. Bilo kakav svjetski sukob će se kod nas reflektovati. Neko će od tri strane zauzeti jednu stranu, neko drugu… Nije primjerena priča. Mislim, Vučić tu snagu u koju se on kune trebao je da pokaže prije svega na sjeveru Kosova. I tamo su Srbi u vrlo teškoj poziciji, zahvaljujući politici koju oni vode, Kurti je razbijao njegovi ljudi dole na Kosovo, ta nesrpska lista. I vidimo da su Srbi izgubili sve institucije i nikad nije bio teži položaj Srba na Kosovu. Jako mi je žao.