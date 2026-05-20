Predsjednici Srpske demokratske stranke Branko Blanuša, Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković i Narodnog fronta Jelena Trivić potpisali su danas u Banjoj Luci sporazum o zajedničkom djelovanju opozicije na predstojećim izborima.

Zajednička opoziciona platforma

Na narednom sastanku, 31. maja, kako je rečeno, biće saopšteni zajednički kandidati za pojedinačne funkcije na predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini.

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković rekao je da je usvojena obimna politička platforma zasnovana, između ostalog, na nezavisnom pravosuđu, borbi protiv kriminala i demografskoj obnovi.

On je naveo da će opozicione stranke nastaviti razgovore o zajedničkim kandidatima za inokosne funkcije, ističući da su u opticaju imena predsjednika SDS-a Branka Blanuše i njega kao mogućih kandidata.

– Nije ništa zakucano. Pred narod treba da izađemo sa najboljim personalnim rješenjima – rekao je Stanivuković.

Dodao je da opozicija želi da platformu otvori i prema nevladinom sektoru, građanima i pojedincima iz javnog života.

– Vrata otvaramo i za druge političke organizacije, ali i za građane, nevladine organizacije, advokate, glumce i druge koji smatraju da treba da budu dio zajedničke platforme promjena – rekao je Stanivuković.

Predsjednik SDS-a Branko Banuša izjavio je da mu je žao što sastanku, čiji domaćin je bio PSS, nije prisustvovao lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović, izrazivši očekivanje da će se to promijeniti na narednom sastanku opozicije.

– Volio bih da je bio ovdje sa nama i da u otvorenom dijalogu iznesemo stavove. Drugačije je razgovarati direktno nego preko društvenih mreža – rekao je Blanuša.

Najavio je da će naredni sastanak biti održan 31. maja u organizaciji Narodnog fronta, te da se očekuje prisustvo većeg broja opozicionih stranaka i šire delegacije.

Govoreći o kandidaturama za predsjednika RS i člana Predsjedništva BiH, Blanuša je rekao da SDS i dalje smatra da opozicija treba da ima zajedničke kandidate za obje inokosne funkcije.

Cilj jedna opoziciona kolona

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić ocijenila je da je jedna opoziciona kolona ključna šansa za pobjedu na izborima.

– Jedna kolona za inokosne funkcije je ključna stvar. Jedan zajednički kandidat za predsjednika RS i jedan kandidat za člana Predsjedništva BiH prava su šansa za pobjedu – rekla je Trivić.

Dodala je da je Narodni front unutarstranačke interese podredio cilju zajedničkog opozicionog nastupa.

– Siguran poraz su dvije opozicione kolone i radićemo na tome da bude jedna kolona opozicije – poručila je Trivić.

Vukanović je još prije dva dana rekao da neće doći na ovaj sastanak.

– Naši stavovi su jasni. Podržavamo kandidaturu Branka Blanuše kao zajedničkog kandidata opozicije za predsjednika RS i svi ostali lideri opozicije to treba da urade – naveo je Blanuša.

On već duže vrijeme sumnja u opozicionarstvo Stanivukovića, te vjeruje da će poslije izbora napraviti koaliciju sa vladajućim SNSD.

Na sastanak nije pozvan Igor Crnadak koji je nedavno osnovao političku partiju. On je takav potez nazvao neprijateljskim gestom, poručivši da se jedinstvo opozicije ne gradi na takav način.

(Kliker.info-FTV)