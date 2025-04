Vučiću stiglo upozorenje iz Amerike :”Ne huškajte Dodika!”

Sjedinjene Američke Države upozorile su Srbiju, kao i Rusiju, da prestanu podržavati i navoditi predsjednika entiteta Rs Milorada Dodika da raspiruje nestabilnost i provocira rat u Bosni i Hercegovini i regionu.

“Oštro osuđujemo nedavne destabilizujuće i secesionističke akcije Milorada Dodika, koje rizikuju da izazovu međuetnički sukob u Bosni i Hercegovini. Njegovi napori da prkosi, poništi i zamijeni institucije Bosne i Hercegovine s onim u Rs predstavljaju direktan napad na suverenitet BiH i teritorijalni integritet, kao i Dejtonski sporazum koji je očuvao mir u državi skoro tri decenije”, saopćio je Helsinški komitet Parlamenta Sjedinjenih Američkih Država.

U zajedničkom saopćenju čelnici ovog parlamentarnog odbora republikanski senator Roger Wicker i demokratski kongresmen Sheldon Whitehouse, uz podršku više drugih senatora i kontresmena, istakli su i da “Dodikovo otvoreno neprijateljstvo prema ustavnom poretku BiH omogućeno je podrškom Rusije i Srbije i nespojivo je s budućnošću zemlje kao stabilne i prosperitetne članice Evropske unije”.

“Naši partneri u EU bi to trebali jasno pokazati slijedeći primjer Sjedinjenih Američkih Država u nametanju sankcija Dodiku i njegovim saučesnicima. Ako se to ne može postići, onda članice EU to trebaju uraditi pojedinačno.

Pozdravljamo nedavno povećanje trupa u operaciji EU-a EUFOR-Althea.

Ohrabrujemo zemlje EU da dodatno povećaju veličinu i sposobnosti EUFOR-a kako bi mogao vjerodostojno očuvati sigurno i bezbijedno okruženje u BiH tokom ove političke krize.

Također, snažno pozivamo Moskvu i Beograd da se suzdrže od daljeg huškanja Dodika da destabilizira region”, ističe se u saopćenju senatora.

(Kliker.info-Politički)