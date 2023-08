Vučić u Banjoj Luci : Odnosit ćemo se prema američkim sankcijama kao da ne postoje

“Kada vam i dalje najmoćnija zemlja uvede sankcije prvo protiv dijela Srba sa Kosova želeći da ih kriminalizuje želeći da kaže da su oni unaprijed krivi šta se dešava na sjeveru Kosova jer mnogi zaboravljaju kako je sve krenulo sa tim. Pritom ne kažnjavajući nikoga sa albanske strane koji bi trebali iz mnogo razloga biti kažnjeni. Zatim dolaze sankcije za šefa BIA-e, u međuvremenu su bile sankcije Dodiku a zatim i svih ostalih iz rukovodstva RS. Naravno da je to za nardo ma gdje god živio teške, loše vijesti zbog kojih bi trebali biti zabrinuti. Ne možemo govoriti da se ništa nije dogodilo, da je to dječija igra a nije to su za naš teške i nelake stvari. Mislim da je jasno protiv koga su sankcije podizane pa da bude dovedeno u pitanje nepristrasnost i objektivnost onih koji su sankcije uvodili. (…) Sankcije rukovodstvu RS smatramo neprimjerenim i nezasluženim i odnosit ćemo se kao da sankcije ne postoje”, rekao je Vučić.