Vučić iz Donje Gradine poručio: Srbija i Republika Srpska su napadnute izvana

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sudjeluje u obilježavanju Dana sjećanja na žrtve ustaških zločina u logoru Jasenovac, odnosno Nezavisne Države Hrvatske (NDH), a iz Donje Gradine poslao je poruku kako su Srbija i Republika Srpska “napadnute izvana”.

U svom govoru Vučić je istaknuo da su danas napadnute vrijednosti koje, prema njegovu mišljenju, Srbija njeguje.

„Nitko nam to pravo i taj čin ne može oduzeti. Napadnuta je Srbija izvana i iznutra, napadnuta je Republika Srpska. Napadnuto je sve ono za što smo mislili da su naše trajne vrijednosti i da ih nitko nikada neće moći ugroziti. Napadnuta je ekonomija koja sve bolje napreduje. Napadnuto je to što smo se usudili sami donositi odluke, što poštujemo sebe, svoju povijest i svoje žrtve“, rekao je Vučić.

Govorio je i o pitanju oprosta.

„Možemo li mi oprostiti? Zapravo, pravo pitanje glasi drukčije – oni nama ne mogu oprostiti sve ono što su nam učinili. Ne mogu nam oprostiti Jasenovac, Jadovno, Prebilovce. Nikada nam neće oprostiti što su te jame živi svjedoci onoga što su činili protiv jednoga naroda“, poručio je Vučić.

Ponovno se osvrnuo na formiranje vojnog saveza Hrvatske, Albanije i Kosova.

„Zato i stvaraju savez Hrvatske i Albanije s Kosovom. Ne kriju zašto je vojni savez osnovan. Sve to čine u tišini, praveći se da se ništa ne događa. Neće nam oprostiti što smo ojačali. Neće nam oprostiti ni to što ne dopuštamo da nam drugi biraju vlast, što Srbin želi odlučivati sam. Da mu ne šalju elektroničku poštu iz Bruxellesa, Londona, Washingtona ili bilo kojeg drugog dijela svijeta. Krenuli su na Srbiju kako bi oslabili podršku Republici Srpskoj. No sada je otpor u Srbiji sve snažniji, završilo je vrijeme njihovih revolucija. Srbija će uvijek stajati uz Republiku Srpsku i na nas uvijek možete računati“, zaključio je Vučić.

(Kliker.info-BHRT)