Profesor Branko Blanuša kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske

Branko Blanuša, profesor na Elektrotehničkom fakultetu Banja Luka, kandidat je Srpske demokratske stranke (SDS) za predsjednika RS na prijevremenim izborima.

Vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Jovica Radulović izjavio je da je na današnjoj sjednici ove strake jednoglasno odlučeno da ova stranka izađe na prijevremene izbore za predsjednika RS, a da kandidat bude dugogodišnji član stranke Branko Blanuša.

– Izbor našeg kandidata predstavlja otklon od politike Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Milorada Dodika, a to je što očekuju građani. Od svih opozicionih stranaka u RS očekujemo da stanu uz našeg kandidata, da ga podrže, odnosno da budemo jedinstveni – rekao je Radulovićm, prenosi Fena.

On očekuje da uskoro sastanci budu održani sa predstavnicima stranaka PDP, NF, Liste za pravdu i red i Pokreta Igora Radojičića.

Branko Blanuša, kandidat SDS-a za predsjednika RS, izjavio je da mu je čast što ga je SDS predložila za kandidata za predsjednika RS.

– Očekujem podršku svih opozicionih stranaka, odnosno da će cijeli opozicioni blok imati jedno ime – rekao je Blanuša.

Podsjetio je da je javnost u RS u posljednje vrijeme imala priliku da često sluša priče o izdajnicima i patriotama.

– Za mene su patriote ljudi koji ovdje žive, a ja dijelim sudbinu naših građana – poručio je Blanuša.

Poručio je da mladima u RS prvo treba omogućiti bolje obrazovanje, vratiti optimizam i vjeru da u državi može da se živi i da treba da ostanu.

– Domaćinima, poljoprivrednicima treba vratiti sigurnost, da ne brinu kako će sutrašnjica da izgleda. A trećoj generaciji, a to je generacija 55 plus – borci i penzioneri, treba im vratiti dostojanstvo – naveo je Blanuša.

Branko Blanuša je rođen 1969. godine u Banjoj Luci u kojoj živi i radi. Redovan je profesor na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Banja Luka na kojem je bio dekan od 2017. do 2021.

Autor je mnogobrojnih naučnih radova, predavao je na brojim univerzitetima u inostranstvu. Govori i piše engleski jezik.

Prijevremeni izbori za predsjednika RS biće održani 23. novembra.

