Vrhunac skandala : Ekskluziva Miami Heralda koja će uzdrmati Ameriku !

U dva sata proučavanja neredigiranih dokumenata otkrili smo šest imena moćnih muškaraca koje se bez razloga štiti. Koliko je još takvih u tri miliona dokumenata?” zapitali su pred Kongresom republikanski zastupnik Thomas Massie i demokrat Ro Khanna

Trump je tvrdio da ništa nije znao o Epsteinovim zločinima. Kad su ga 2019. pitali je li sumnjao da finansijski mogul Jeffrey Epstein zlostavlja djevojčice, odgovorio je da nije imao pojma. Novootkriveni dokument pokazuje da to nije istina.

Novootkriveni dokument opisuje kako je sadašnji predsjednik SAD-a Donald Trump sredinom 2000-ih, nedugo nakon što je istraga o Epsteinu postala javna, rekao policiji da je sretan što su ga zaustavili “jer svi znaju da to radi”. Trump i milijarder s Wall Streeta Jeffrey Epstein prije toga bili su prijatelji 15 godina: tvrdio je da je prekinuo veze s Epsteinom početkom 2000-ih i smatrao da je čudak, “creep”. Kad ga je novinar u julu pitao zašto se koristio upravo tom riječju, Trump ga je napao.

Miami Herald prvi je otkrio taj dokument. Riječ je o novinama koje su nizom svojih otkrića o pravosudnom zataškavanju potaknule novu istragu protiv Epsteina 2018., nakon što je milijarder s Wall Streeta odslužio 13 mjeseci blagog zatvora na osnovi nagodbe s tužiteljstvom na Floridi: samo je noćio u ćeliji, danju je izlazio iz zatvora da bi radio. Novinarima je bilo neobično da je za tako teške optužbe za organiziranje lanca seksualnog iskorištavanja maloljetnica dobio tako malu kaznu. Tužitelj s Floride s kojim se nagodio bio je Alex Acosta, koji je u prvoj Trumpovoj vladi napredovao do ministra rada.

Dokument je objavljen 31. januara, u paketu s tri miliona dokumenata iz dosjea Epstein, koje je Ministarstvo pravosuđa objavilo po nalogu Kongresa. Riječ je o zapisniku FBI-a o razgovoru vođenom s načelnikom policije Palm Beacha na Floridi, gdje je Epstein imao imanje, kao i Trump. Načelnik policije prepričao je razgovor s Trumpom oko 2006. godine. Trump je bio među prvima koji su nazvali policijsku upravu Palm Beacha kada se doznalo da istražuju Epsteina. Šefu policije spomenuo je da je bio u blizini Epsteina i nekih tinejdžerica i “pobjegao odande”, prenosi CNN.

Kongres pojačava pritisak na Trumpovu administraciju u vezi s Epsteinovim dosjeom i zbog izostanka FBI-jeve istrage o drugim muškarcima koji su bili dio Epsteinove mreže. U tri miliona dokumenata od 31. januara nisu otkriveni direktni dokazi da su neki sudjelovali u silovanju djece, a neka su navodno imala 10 godina. No zašto FBI nije pokrenuo nove istrage, zašto ne ispituje žene, nekadašnje žrtve, o tome tko je sve sudjelovao u seksualnom iskorištavanju? Zašto nisu objavljeni svi dokumenti? Zašto su zacrnjena svjedočanstva žrtava i zašto su zaštićena imena moćnika dok su imena mnogih žrtava sada javno objavljena?

Zakonodavci su u ponedjeljak prvi put dobili uvid u neredigirane dosjee, prenosi CNN, pa neki tvrde da je više muškaraca zaštićeno zacrnjivanjem identitete, uključujući i moguće Epsteinove sudionike. Republikanski zastupnik Thomas Massie, nakon što je pregledao dosjee, rekao je u ponedjeljak za CNN da se postavlja pitanje je li ravnatelj FBI-a Kash Patel lagao u septembru kad je na saslušanju u Kongresu rekao da “nema vjerodostojnih informacija” da je Epstein trgovao mladim ženama i podvodio ih bilo kome osim sebi. Tvrdio je da u spisima nema ničeg što bi ukazivalo na to da su se druge osobe upuštale u seks s djecom.

U ponedjeljak su republikanac Massie i demokratski zastupnik Ro Khanna nakon pregleda neredigiranih spisa istaknuli da su uočili najmanje šest muškaraca koji su “vjerovatno inkriminirani”. Imenovali su tu šestoricu u Kongresu: CNN se ograđuje da imenovanje u spisima nije dokaz nedjela, te da nije jasno za što ih se točno sumnjiči. Kad je CNN prošlog tjedna postavio pitanje Ministarstvu pravosuđa zbog nekih upitnih redigiranja, odgovorili su mu da su u mnogim slučajevima zaštićene žene koje bi se mogle opisati i kao “žrtve” i kao “sudionice” – i niti jedan muškarac.

Mnogi Trumpovi suradnici su lagali. Na saslušanju u Kongresu u rujnu šef FBI-a Kash Patel tvrdio je da se Trumpovo ime u dosjeu Epstein pojavljuje manje od sto puta. Da bi ispalo da se pojavljuje više od tisuću puta.

Zastupnik Ro Khanna naglas je u utorak u Zastupničkom domu Kongresa pročitao imena šest moćnih ljudi iz Epsteinovih dosjea čija su imena prethodno bila zaštićena. “Jučer smo kongresmen Massie i ja otišli u Ministarstvo pravosuđa kako bismo pročitali neredigirane Epsteinove dosjee. Proveli smo tamo oko dva sata i saznali smo da je 70 do 80 posto dosjea još uvijek redigirano. Zapravo, tu je šest bogatih, moćnih ljudi koje je Ministarstvo pravosuđa sakrilo bez ikakva vidljivog razloga”, rekao je Khanna.

“Kad smo kongresmen Massie i ja na to ukazali Ministarstvu pravosuđa, priznali su svoju pogrešku i sada su otkrili identitet ove šestorice moćnih ljudi. To su Salvatore Nuara, Zurab Mikeladze, Leonic Leonov, Nicola Caputo, Sultan Ahmed bin Sulayem, izvršni direktor Dubai Ports Worlda. I milijarder Leslie Wexner, kojeg je FBI označio kao ‘suzavjerenika‘. Sada je moje pitanje: zašto smo Thomas Massie i ja trebali otići u Ministarstvo pravosuđa kako bismo javno objavili identitete ove šestorice muškaraca? A ako smo u dva sata pronašli šestoricu muškaraca koje su skrivali, zamislite koliko muškaraca prikrivaju u ta tri milijuna dosjea”, rekao je Khana u Kongresu. Wexner je bivši izvršni direktor Victoria‘s Secreta, naveden je kao mogući sudionik u zavjeri s Epsteinom u dokumentu FBI-a iz 2019. godine – iako je direktor FBI-a Kash Patel prošle godine pod zakletvom pred Kongresom tvrdio da agencija nije imala saznanja ni o jednom drugom trgovcu ljudima u Epsteinovim dosjeima. A sultan Ahmed bin Sulayem iz UAE-a identificiran je kao primatelj je Epsteinova e-maila u kojem je Epstein napisao da mu se “sviđaju snimke mučenja”.

Navodno je Salvatore Nuara bivši kontakt njujorške policije iz Epsteinova kruga. Talijan Nicola Caputo bivši je zastupnik u Europskom parlamentu. Za Mikeladzea i Leonova ne zna se tko su ni kako su povezani s Epsteinom. Khanna je pozvao da FBI otkrije izjave nekadašnjih žrtava o bogatima i moćnima koji su dolazili na Epsteinov otok.

Kongres je u utorak rešetao i ministra trgovine Howarda Lutnicka. I on je lagao: lani je izjavio da je prekinuo veze s Epsteinom 2005. Nakon neugodnog susreta kaže da je odlučio “nikada više ne biti u sobi s tom odvratnom osobom”. U novim dokumentima otkriva se da je više puta nakon 2005. tražio razgovor ili sastanak s Epsteinom: Lutnick je u utorak pred Kongresom potvrdio da je s obitelji posjetio Epsteinov otok 2012. godine. Kaže da je išao sa suprugom, djecom i njihovim dadiljama, bili su na porodičnom odmoru.

(Kliker.info-Jutarnji list)