Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei danas je izjavio da je odobrio memorandum o razumijevanju koji su potpisali iranski i američki predsjednik, iako ima različita mišljenja.

Rekao je da je dobio uvjeravanja od predsjednika Masouda Pezeshkiana i drugih visokih zvaničnika da će iranska prava i interesi fronta otpora biti zaštićeni.

Khamnei je rekao da se Pezeshkiyan obavezao da će osigurati da sporazum zaštiti iranske interese i zavjetovao se da neće popustiti ako Washington postavi pretjerane zahtjeve.

Dodao je da budući direktni pregovori sa Sjedinjenim Državama neće značiti prihvatanje “neprijateljskog stava”.

“Imao sam drugačije mišljenje, ali sam dao dozvolu zbog obaveze koju mi ​​je uvaženi (iranski) predsjednik, kao predsjedavajući Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, dao u svoje ime i u ime drugih članova da zaštitim prava iranske nacije i fronta otpora” protiv Izraela, rekao je Hamnei u pisanoj poruci pročitanoj na državnoj televiziji.

Mojtaba Hamnei nije viđen u javnosti otkako je preuzeo dužnost u martu, nakon atentata na svog oca i prethodnika, ajatolaha Alija Hamneija.

(Kliker.info-agencije)