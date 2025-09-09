Vrhovni sud odlukom donio veliku pobjedu Trumpu : Savezne imigracijske racije u Los Angelesu mogu ići dalje bez ograničenja

Vrhovni sud SAD-a presudio je da savezne imigracijske racije u Los Angelesu mogu ići dalje, ukinuvši raniju zabranu savezne sutkinje koja je blokirala zaustavljanje osoba bez “razumne sumnje”.

Odluka predstavlja pobjedu za predsjednika Donalda Trumpa, koji je najavio rekordne deportacije migranata bez reguliranog statusa.

Odluka 6-3 u korist Trumpove administracije

Sud je većinom od 6 prema 3 odlučio da agenti američke imigracijske službe ICE smiju zaustavljati ljude čak i na temelju njihove rase, jezika ili vrste posla, dok se pravna bitka oko racija u Los Angelesu nastavlja.

Konzervativni sudac Brett Kavanaugh napisao je u obrazloženju kako je niži sud “otišao predaleko” u ograničavanju ovlasti agenata. “Etnička pripadnost sama po sebi ne može biti dovoljna za razumnu sumnju”, naveo je, ali dodao da “može biti relevantan faktor u kombinaciji s drugim okolnostima”.

Tri liberalna suca izrekla su snažno protivljenje. Sutkinja Sonia Sotomayor upozorila je da su “bezbrojni ljudi u Los Angelesu već bili grubo privedeni, bačeni na tlo i stavljeni u lisice samo zbog izgleda, naglaska ili činjenice da rade fizičke poslove”.

“Današnjom odlukom sud izlaže još nebrojene ljude istim poniženjima”, napisala je.

Reakcije: “Opasno i neamerički”

Bijela kuća pozdravila je odluku, najavivši nastavak deportacija “kriminalnih ilegalnih migranata”.

No demokratski dužnosnici u Kaliforniji oštro su reagirali. Gradonačelnica Los Angelesa Karen Bass izjavila je da je odluka “opasna, neamerička i prijetnja slobodama u SAD-u”. Guverner Kalifornije Gavin Newsom poručio je da “Trumpove privatne policijske snage sada imaju otvoren put da krenu i na vaše obitelji”.

Odluka Vrhovnog suda poništila je privremenu zabranu koju je izdala sutkinja Maame E. Frimpong. Ona je zaključila da postoji “gomila dokaza” da racije krše Ustav, te je zabranila ICE-u da ljude zaustavlja isključivo na temelju “rasnog izgleda”, govora španjolskog jezika ili zato što se nalaze na mjestima poput autobusnih stanica, poljoprivrednih polja ili autopraonica.

Eskalacija na ulicama

Tu zabranu su pokrenule imigracijske udruge, tvrdeći da ICE provodi “lutajuće patrole” bez jasnih kriterija i da ljudima uskraćuje pravo na odvjetnika. Sutkinja je upozorila da to može kršiti Četvrti amandman američkog Ustava, koji zabranjuje nerazumna zaustavljanja i pretrage.

Trumpova administracija u lipnju je pokrenula racije na radnim mjestima poput Home Depota, što je izazvalo prosvjede i nerede. Predsjednik je tada poslao gotovo 2000 pripadnika Nacionalne garde i 700 marinaca, bez odobrenja države Kalifornije. Savezni sud kasnije je proglasio to raspoređivanje nezakonitim, a Bijela kuća odgovorila da “pobunjenički sudac pokušava preuzeti predsjedničke ovlasti da zaštiti američke gradove od nasilja i uništenja”.

Vrhovni sud sada je dopustio nastavak racija, a Trump najavljuje širenje akcija i na druge gradove. U Washingtonu DC već je rasporedio pripadnike Nacionalne garde, a ovog tjedna odlučuje hoće li isto učiniti i u Chicagu.

