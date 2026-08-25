Rukovodstvo i radnici Nacionalne univerzitetske biblioteke BiH danas nisu uspjeli predati “Peticiju za povratak Nacionalne biblioteke BiH u Vijećnicu i trajno rješenje njenog finansiranja” gradonačelniku Sarajeva Samiru Avdiću, jer ga, kako kažu, nisu zatekli na radnom mjestu.

Direktorica NUBBiH Adisa Žero izjavila je da im je zamjenica gradonačelnika Mirela Džehverović rekla da ona nema ovlaštenja da primi bilo šta naslovljeno na gradonačelnika i da peticiju moraju predati na pisarnicu Gradske uprave na Skenderiji.

Žero je dodala da će peticiju, čiji potpisnici potiču iz 21 države, predati u pisarnicu Gradske uprave Sarajeva, nakon čega će biti upućena Vijeću ministara BiH, Parlamentarnoj skupštini BiH, Pravobranilaštvu BiH i Uredu visokog predstavnika.

Navela da je upravo gradonačelnik taj koji može odlučiti o povratku biblioteke u Vijećnicu, koju bi NUB mogao dijeliti s Gradskom upravom.

Zamjenica gradonačelnika Mirela Džehverović istakla je da podržava inicijativu za povratak biblioteke u Vijećnicu, što je njen lični stav i stav stranke iz koje dolazi.

Istakla je da činjenica da NUB trenutno nema sistemski riješeno pitanje finansianja ne bi smjela biti prepreka povratku te institucije u Vijećnicu.

Podršku NUB-u je dao i akademik Esad Duraković, koji je i autor peticije, naglasivši da svjedočimo barbarskoj borbi protiv najvećih vrijednosti humanosti i civiliziranosti jer već 34 godine stoji neriješeno pitanje smještaja i finansiranja NUB-a. Delegacija NUB-a danas je ispred Vijećnice položila vijenac u spomen na na četiri kolege i kolegice koji su ubijeni 1992. i 1993. – Adelu Leotu, Aidu Buturović, Mirka Azinovića i Antu-Slavka Kovačića.

(Kliker.info-Fena)