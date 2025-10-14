Von der Leyen u Potočarima: Duboko sam dirnuta, EU će se uvijek sjećati
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen započela je svoju zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini u Memorijalnom centru Potočari, što je ujedno i njena prva službena posjeta ovom kompleksu. Kako je saopšteno iz Memorijalnog centra, von der Leyen je ovom prilikom poslala snažnu poruku sjećanja, poštovanja i solidarnosti sa žrtvama genocida.
Po dolasku, von der Leyen je odala počast žrtvama genocida, nakon čega je obišla nekoliko stalnih postavki, uključujući i Arhiv Memorijalnog centra, koji je izgrađen zahvaljujući podršci Evropske unije.
U pratnji direktora Memorijalnog centra, Emira Suljagića, predsjedavajućeg Upravnog odbora, Hamdije Fejzića, te predsjednice Udruženja “Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa”, Munire Subašić, von der Leyen je obišla sadržaje Centra i razgovarala o važnosti očuvanja istine i kulture sjećanja.
“Ova posjeta predstavlja važan simbol međunarodne podrške u očuvanju sjećanja na žrtve genocida i potvrdu da Europska unija ostaje trajno posvećena istini i pravdi”, saopšteno je iz Memorijalnog centra.
O posjeti Potočarima oglasila se i visoka zvaničnica Brisela.
“Moja posjeta Memorijalnom centru u Srebrenici me je duboko dirnula. Odala sam počast sjećanju na više od 8.300 bošnjačkih dječaka i muškaraca koji su ubijeni u Srebrenici prije 30 godina. Također sam odala počast majkama, suprugama i kćerkama koje su nosile teret gubitka tri duge decenije. Naša je dužnost da sačuvamo istinu i aktivno radimo na pomirenju. Europska unija će se uvijek sjećati genocida u Srebrenici”, poručila je von der Leyen.
(Kliker.info-N1)
Komentari