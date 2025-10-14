hamburger-icon

Kliker.info

Von der Leyen u Potočarima: Duboko sam dirnuta, EU će se uvijek sjećati

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Von der Leyen u Potočarima: Duboko sam dirnuta, EU će se uvijek sjećati

14 Oktobra
16:32 2025
Štampaj Podijeli s prijateljima

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen započela je svoju zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini u Memorijalnom centru Potočari, što je ujedno i njena prva službena posjeta ovom kompleksu. Kako je saopšteno iz Memorijalnog centra, von der Leyen je ovom prilikom poslala snažnu poruku sjećanja, poštovanja i solidarnosti sa žrtvama genocida.

U delegaciji je bio i Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreca.

Po dolasku, von der Leyen je odala počast žrtvama genocida, nakon čega je obišla nekoliko stalnih postavki, uključujući i Arhiv Memorijalnog centra, koji je izgrađen zahvaljujući podršci Evropske unije.

U pratnji direktora Memorijalnog centra, Emira Suljagića, predsjedavajućeg Upravnog odbora, Hamdije Fejzića, te predsjednice Udruženja “Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa”, Munire Subašić, von der Leyen je obišla sadržaje Centra i razgovarala o važnosti očuvanja istine i kulture sjećanja.

“Ova posjeta predstavlja važan simbol međunarodne podrške u očuvanju sjećanja na žrtve genocida i potvrdu da Europska unija ostaje trajno posvećena istini i pravdi”, saopšteno je iz Memorijalnog centra.

O posjeti Potočarima oglasila se i visoka zvaničnica Brisela.

“Moja posjeta Memorijalnom centru u Srebrenici me je duboko dirnula. Odala sam počast sjećanju na više od 8.300 bošnjačkih dječaka i muškaraca koji su ubijeni u Srebrenici prije 30 godina. Također sam odala počast majkama, suprugama i kćerkama koje su nosile teret gubitka tri duge decenije. Naša je dužnost da sačuvamo istinu i aktivno radimo na pomirenju. Europska unija će se uvijek sjećati genocida u Srebrenici”, poručila je von der Leyen.

(Kliker.info-N1)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku