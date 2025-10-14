Von der Leyen u Potočarima: Duboko sam dirnuta, EU će se uvijek sjećati

“Moja posjeta Memorijalnom centru u Srebrenici me je duboko dirnula. Odala sam počast sjećanju na više od 8.300 bošnjačkih dječaka i muškaraca koji su ubijeni u Srebrenici prije 30 godina. Također sam odala počast majkama, suprugama i kćerkama koje su nosile teret gubitka tri duge decenije. Naša je dužnost da sačuvamo istinu i aktivno radimo na pomirenju. Europska unija će se uvijek sjećati genocida u Srebrenici”, poručila je von der Leyen.

(Kliker.info-N1)