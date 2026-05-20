Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je na društvenim mrežama X i Telegram da Rusija razvija pet scenarija za novu vojnu ofanzivu na sjeveru Ukrajine i planira mobilizirati do 100.000 dodatnih vojnika.

Dodao je da ukrajinska obavještajna služba procjenjuje moguće ofanzivne linije, posebno na osi Černihiv-Kijev, te da Ukrajina priprema odgovore na svaku prijetnju. Zelenski je također rekao da Kijev planira proširiti udare dugog dometa na rusku teritoriju kako bi povećao pritisak na Rusiju i odvratio daljnju eskalaciju.

U objavi na Telegramu, Zelenski je naveo da je održan sastanak osoblja na kojem su razmatrani obavještajni podaci o ruskim planovima za moguće ofanzivne operacije u smjeru Černihiv-Kijev, kako je izvijestio Kyiv Post. Informacije ukrajinskih obavještajnih službi sugeriraju da će Moskva pokrenuti nove operacije u ovom smjeru, a Zelenski je istakao da će odbrana u tim regijama biti ojačana.

„Oni nemaju kapacitet za takvu mobilizaciju.“

„Pripremamo odgovore na svaku moguću opciju neprijateljskog djelovanja ako se Rusi zaista usude proširiti svoju agresiju. Naše snage u tom sektoru bit će povećane“, rekao je ukrajinski predsjednik.

Zelensky je dodao da su na sastanku razgovarali i o informacijama o ruskoj pripremi novih mobilizacijskih mjera koje uključuju „plus 100.000 ljudi“, te je izjavio da Ukrajina trenutno procjenjuje da Rusija još nema kapacitet za tajnu mobilizaciju takvih razmjera i da bi Moskva umjesto toga mogla pribjeći „političkim odlukama drugačijeg tipa“, uključujući poteze slične nedavnim aktivnostima u vezi s moldavskom regijom Pridnjestrovje/Pridnjestrovlja.

Zelensky je rekao da Ukrajina planira proširiti opseg udara dugog dometa na rusku teritoriju, opisujući ih kao „sankcije dugog dometa“ koje su se već pokazale učinkovitima u smanjenju sposobnosti Rusije da vodi rat. „Ukrajina će se sigurno braniti, a sada je naš zadatak ojačati našu državu kako nijedan od pet ruskih scenarija proširenja rata na sjevernu Ukrajinu ne bi uspio“, rekao je.

U međuvremenu, Bjelorusija je pokrenula zajedničke vježbe s Rusijom koje uključuju borbenu upotrebu nuklearnog oružja i srodnu podršku, saopćilo je u ponedjeljak bjelorusko Ministarstvo odbrane. Prema Minsku, vježbe imaju za cilj poboljšanje spremnosti za upotrebu “modernih sredstava za uništenje, uključujući specijalnu municiju”.

U vježbama učestvuju raketne snage i zračne jedinice, a osoblje vježba procedure isporuke nuklearnih bojevih glava i operacije s raspršenih i nepripremljenih lokacija. Vježbe se također fokusiraju na prikrivenost, dugoročne pokrete i planiranje raspoređivanja.

Minsk kaže da su vježbe dio redovne saradnje unutar “Saveza država”, saveza s Rusijom, te da “nisu usmjerene protiv trećih zemalja” i ne ugrožavaju regionalnu sigurnost.

Međutim, ostaju sumnje u to kako Bjelorusija, koja nije nuklearna država, ima osoblje navodno obučeno za uloge isporuke nuklearnog oružja. Zelenski je 15. maja izjavio da ukrajinska obavještajna služba ima dokaze da Rusija pokušava uključiti Bjelorusiju u rat protiv Ukrajine i da planira moguće buduće operacije protiv zemalja NATO-a.

Istakao je da Kijev prati kontakte između ruskih zvaničnika i autoritarnog bjeloruskog lidera Aleksandra Lukašenka, najbližeg saveznika ruskog lidera Vladimira Putina, s ciljem povećanja nivoa učešća Minska u ruskim vojnim planovima, uključujući moguće operacije prema sjeveru Ukrajine ili protiv NATO-a.

Ranije je Lukašenko najavio rotacionu mobilizaciju odabranih jedinica kako bi pripremio snage za moguću “kopnenu operaciju”, rekavši da se Bjelorusija “sprema za rat”, ali da se nada da će ga izbjeći, podsjeća Kyiv Post.

