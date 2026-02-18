Volodimir Zelenski odbija Trumpov pritisak : Ukrajinci mi nikad ne bi oprostili predaju Donbasa

Ukrajinski narod ne bi prihvatio mirovni sporazum koji bi uključivao jednostrano povlačenje Ukrajine iz istočne regije Donbas i njezinu predaju Rusiji, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski sinoć u velikom intervjuu za američki portal Axios.

Intervju dolazi u trenutku dok se ukrajinski i ruski pregovarači sastaju na trećem krugu direktnih pregovora u Ženevi, a ključno sporno pitanje je kontrola nad Donbasom, od kojeg je oko 10 posto još uvijek u ukrajinskim rukama.

Zelenski je rekao da su mu američki posrednici, Trumpov prijatelj Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner prenijeli kako Rusija iskreno želi okončati rat te da bi se uoči pregovora trebao uskladiti sa svojim timom polazeći od te pretpostavke.

Unatoč tome, Zelenski je jasno izrazio svoj pesimizam. Također je savjetovao Witkoffu i Kushneru da ne pokušavaju nametnuti viziju mira koju bi njegov vlastiti narod smatrao “pričom o neuspjehu”.

Ukrajinski predsjednik ocijenio je “nepravednim” što je američki predsjednik Trump javno pozivao Ukrajinu, a ne Rusiju, na ustupke radi mira. Ustvrdio je da, iako je Trumpu možda lakše vršiti pritisak na Ukrajinu nego na znatno veću Rusiju, put do trajnog mira nije u tome da se ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu “prepusti pobjeda”.

Trump je posljednih dana dvaput izjavio da je na Zelenskom da učini ustupke. “Nadam se da je to samo njegova taktika, a ne i odluka”, komentirao je Zelenski. Ipak, zahvalio je Trumpu na mirovnim naporima i dodao da njegovi razgovori s Kushnerom i Witkoffom nisu uključivali pritisak kakav Trump koristi u javnosti.

“Međusobno se poštujemo”, rekao je, dodavši kako on “nije osoba” koju se lako slomi pod pritiskom. Zelenski je ponovio kako je najbolji način za postizanje napretka po pitanju teritorija izravan sastanak s Putinom te da je svom timu naložio da u Ženevi pokrene pitanje budućeg sastanka na vrhu.

Američki posrednici predložili su da se ukrajinske snage povuku iz dijelova Donbasa koje trenutno drže, čime bi to područje postalo demilitarizirana “slobodna gospodarska zona”. Washington nije zauzeo stav o tome tko bi nad tim područjem imao suverenitet. Z

elenski je spreman razgovarati o povlačenju vojske, ali je pozvao Moskvu na recipročan potez – povlačenje njihovih snaga na jednaku udaljenost – te je odbacio ruske zahtjeve za suverenitetom nad zonom. Prema njegovim riječima, u drugom krugu pregovora ruski su dužnosnici obećali konzultirati se s Moskvom i vratiti s detaljnim stavom o teritorijalnom pitanju.

U telefonskom razgovoru Zelenski je napomenuo da su se Washington i Kijev složili da se svaki eventualni sporazum mora iznijeti pred ukrajinski narod na referendum. Vjeruje da bi sporazum koji bi podrazumijevao jednostrano ukrajinsko povlačenje iz Donbasa, odnosno žrtvovanje suvereniteta i građana koji ondje žive, bio odbačen na glasanju.

“Ljudi to emocionalno nikada ne bi oprostili. Nikada. Ne bi oprostili ni meni, ni Sjedinjenim Državama”, rekao je Zelenski, dodajući da Ukrajinci “ne mogu shvatiti zašto” bi se od njih tražilo da se odreknu još teritorija. “To je dio naše zemlje, to su naši građani, naša zastava, naša zemlja”, istaknuo je.

S druge strane, Zelenski smatra da bi ukrajinski narod prihvatio sporazum koji bi jednostavno zamrznuo trenutačne borbene linije u Donbasu, po uzoru na plan za druge dvije regije u kojima Rusija drži teritorij.

“Vjerujem da bi ljudi na referendumu podržali dokument u kojem bi stajalo da ostajemo na sadašnjoj liniji dodira. To je moje mišljenje.” Međutim, Rusija inzistira na preuzimanju cijelog Donbasa, bilo pregovorima ili silom. Rješavanje ovog spora na način prihvatljiv objema stranama primarni je fokus Witkoffa i Kushnera u ovotjednim razgovorima.

Rusko izaslanstvo u Ženevi, za razliku od onih u Abu Dhabiju, vodi Putinov savjetnik Vladimir Medinski. Zbog promjene na čelu izaslanstva, Zelenski je izrazio zabrinutost da će Rusi pokušati pretvoriti pregovore u formalnost ili se vratiti na početak kako bi kupili vrijeme na bojištu.

Također je primijetio da Medinski, poput Putina, voli filozofirati o “povijesnim korijenima” rata. “Nemamo vremena za ta sranja. Moramo donijeti odluku i završiti rat”, rekao je Zelenski.

Dok je politički dijalog usporen, Zelenski je kazao da su vojni pregovori s Rusijom u Abu Dhabiju bili produktivniji. Strane su se uglavnom usuglasile oko mehanizma za nadzor prekida vatre bespilotnim letjelicama pod vodstvom SAD-a, ako do njega dođe. No, dok Ukrajina želi uključiti i europske zemlje, Rusija se tome protivi.

Prema informacijama dvaju izvora upoznatih sa situacijom, pregovori u političkoj skupini u Ženevi u utorak su “zapeli” zbog stavova koje je iznio Medinski. Jedan od izvora naveo je i da su se Rusi žalili na nedavne javne izjave Zelenskog, tvrdeći da ukrajinski predsjednik ne pregovara ozbiljno, već pokušava ojačati svoju popularnost u zemlji uoči mogućih izbora.

Zelenski je rekao da ništa nije odlučeno, ali da je moguće da se novi predsjednički izbori održe zajedno s referendumom. Iako je u septembru izjavio da će se nakon rata povući iz politike, u utorak je dao naslutiti da bi se izbori mogli održati tokom krhkog primirja te da bi on u takvom scenariju mogao biti kandidat.

“To će ovisiti o narodu. Vidjet ćemo što žele.” Napomenuo je i da je Rusija zasad pristala samo na jednodnevni prekid vatre za organizaciju nacionalnog glasanja, umjesto 60 dana koliko Zelenski smatra potrebnim. Takav ruski stav ocijenio je apsurdnim i mogućim pokazateljem da Moskva nije spremna za istinski mir.

Očekuje se da će se trilateralni razgovori u Ženevi nastaviti danas.

