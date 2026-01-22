hamburger-icon

Volodimir Zelenski iz Davosa potvrdio : Sutra u UAE prvi trilateralni sastanak Ukrajine, Rusije i SAD

22 Januara
18:41 2026
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da će se prvi trilateralni sastanak između Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Ukrajine održati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u petak i subotu.

Govoreći na plenarnoj sjednici Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, Zelenski je kazao da su američki predstavnici čekali ishod njegovog nedavnog sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, nakon čega su započeli intenzivne diplomatske aktivnosti.

“Sada se kreću prema Moskvi, dok će moj tim razgovarati s američkim predstavnicima. Ovo će biti prvi trilateralni sastanak u Emiratima, sutra i prekosutra. Nadam se da su UAE svjesni značaja, jer Amerikanci često vole iznenaditi sve, ali ovaj sastanak bi se trebao održati”, rekao je Zelenski.

Osvrnuvši se na razgovore s Trumpom, ukrajinski predsjednik je naveo da je sastanak bio dobar te da su dokumenti koji se odnose na okončanje rata gotovo finalizirani.

“Iskreno se nadam da će Rusi biti spremni na kompromise, jer nije samo ukrajinska strana ta koja bi trebala praviti ustupke”, poručio je, prenijele su agencije.

Zelenski nije iznio detalje o tačnom vremenu održavanja sastanaka niti o nivou delegacija, ističući da je i ograničeni dijalog bolji od potpunog izostanka komunikacije.

Ranije u četvrtak, portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da predsjednik Rusije Vladimir Putin planira sastanak s američkim predstavnicima u Moskvi.

Američki izaslanik Steve Witkoff izjavio je da će zajedno s Jaredom Kushnerom u četvrtak navečer otputovati u Moskvu, a potom direktno u Abu Dabi, gdje su zakazani sastanci radne grupe.

(Kliker.info-agencije)

