Ukrajina smatra da postoji prilika da Sjedinjene Američke Države posreduju u okončanju rata s Rusijom do kraja ljeta 2027. godine, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, otkrivši da su Kijev, Washington i evropski partneri pripremili dokument s prijedlozima koji bi trebao biti predstavljen Moskvi.

Zelenski je rekao da dokument na jednoj stranici sadrži tri glavne ideje, među kojima su prekid vatre i raniji američki prijedlog o uspostavljanju slobodne ekonomske zone u Donbasu kojom bi upravljala treća strana.

Treći dio prijedloga odnosi se na ulogu Evropske unije i NATO-a te na ono što je Ukrajina spremna učiniti kako bi se postigao dogovor. Zelenski nije iznio više detalja.

Naglasio je da prijedlozi nisu isključivo ukrajinski, već su razvijeni zajedno s američkim i evropskim zvaničnicima, a dio ideja proizašao je iz ranijih razgovora američkih pregovarača s Ukrajinom i Rusijom. Moskva skeptična prema prijedlogu za Donbas

Kremlj je u utorak doveo u pitanje mogućnost uspostavljanja slobodne ekonomske zone u Donbasu kojom bi upravljala treća strana.

Moskva tvrdi da je to područje formalno dio Rusije te smatra da zbog toga nije jasno kako bi njime mogla upravljati treća strana.

Rusija je proglasila četiri ukrajinske regije dijelom svoje teritorije, iako ih ni nakon gotovo četiri i po godine rata ne kontroliše u potpunosti.

Moskva insistira da eventualno mirovno rješenje mora uključivati potpuno ukrajinsko odricanje od četiri regije na koje Rusija polaže pravo, kao i rješavanje onoga što Kremlj naziva “temeljnim uzrocima” sukoba.

Ruski zvaničnici prošle sedmice poručili su da su spremni razmotriti nove prijedloge za okončanje rata, ali da oni moraju odražavati “stvarnost na terenu”.

Jedan od glavnih vojnih ciljeva Moskve ostaje zauzimanje ostatka Donbasa, gdje ruske snage pokušavaju napredovati prema utvrđenim gradovima na istoku Ukrajine.

Zelenski vidi ograničen vremenski okvir

Zelenski smatra da bi period od samita G20 u SAD-u u decembru ove godine do kraja ljeta 2027. mogao predstavljati ključni vremenski okvir za pokušaj postizanja sporazuma.

Razlog je približavanje američke predsjedničke kampanje za izbore 2028. godine, koja bi mogla otežati intenzivno angažovanje Washingtona na pregovorima.

Ukrajinski predsjednik ranije ovog mjeseca rekao je da je Kijev američkim pregovaračima već predao prijedloge za okončanje rata, ali tada nije otkrio njihov sadržaj.

Pregovori predvođeni SAD-om propali su ranije ove godine nakon što je Ukrajina odbila ruske zahtjeve za ustupanje dodatnih teritorija, dok je pažnja Washingtona sve više bila usmjerena na rat s Iranom.

Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner posljednji put su boravili u Moskvi u januaru, a od tada nisu posjetili Kijev.