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“Volim te Bosno!”:Hiljade navijača Zmajeva krenule prema stadionu (Video)

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“Volim te Bosno!”:Hiljade navijača Zmajeva krenule prema stadionu (Video)

18 Juna
19:46 2026
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Uoči izuzetno važne utakmice drugog kola Svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Švicarske, Los Angeles je preplavljen plavo-žutim bojama, a prizori s ulica američkog velegrada pokazuju da će Zmajevi večeras imati ogromnu podršku s tribina.

Atmosfera u Los Angelesu polako dostiže vrhunac uoči večerašnjeg duela Bosne i Hercegovine i Švicarske na Svjetskom prvenstvu.

Ulice Inglewooda i Los Angelesa obojene su bojama Bosne i Hercegovine, a navijači su tokom marša neumorno pjevali dobro poznate navijačke pjesme, stvarajući atmosferu kakva se rijetko viđa i na najvećim svjetskim takmičenjima.

Nakon spektakularne podrške u Torontu tokom utakmice protiv Kanade, bh. navijači su i u Los Angelesu priredili pravi šou, šaljući jasnu poruku Sergeju Barbarezu i njegovim izabranicima da ni hiljade kilometara udaljenosti ne mogu umanjiti ljubav prema reprezentaciji.

U nastavku pogledajte sjajne kadrove iz Los Angelesa:

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