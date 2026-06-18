Uoči izuzetno važne utakmice drugog kola Svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Švicarske, Los Angeles je preplavljen plavo-žutim bojama, a prizori s ulica američkog velegrada pokazuju da će Zmajevi večeras imati ogromnu podršku s tribina.
Atmosfera u Los Angelesu polako dostiže vrhunac uoči večerašnjeg duela Bosne i Hercegovine i Švicarske na Svjetskom prvenstvu.
Najvatreniji navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine, članovi BH Fanaticosa, okupili su se nekoliko sati prije utakmice i u velikom korteu krenuli prema impresivnom SoFi stadionu, gdje će Zmajevi večeras igrati jedan od najvažnijih mečeva grupne faze Mundijala.
Ulice Inglewooda i Los Angelesa obojene su bojama Bosne i Hercegovine, a navijači su tokom marša neumorno pjevali dobro poznate navijačke pjesme, stvarajući atmosferu kakva se rijetko viđa i na najvećim svjetskim takmičenjima.
Uz zastave Bosne i Hercegovine, transparente i pjesmu koja nije prestajala nijednog trenutka, BH Fanaticosi još jednom su pokazali zbog čega slove za jedne od najvjernijih navijača na svijetu.
Nakon spektakularne podrške u Torontu tokom utakmice protiv Kanade, bh. navijači su i u Los Angelesu priredili pravi šou, šaljući jasnu poruku Sergeju Barbarezu i njegovim izabranicima da ni hiljade kilometara udaljenosti ne mogu umanjiti ljubav prema reprezentaciji.
U nastavku pogledajte sjajne kadrove iz Los Angelesa:
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