Atmosfera u Los Angelesu polako dostiže vrhunac uoči večerašnjeg duela Bosne i Hercegovine i Švicarske na Svjetskom prvenstvu.

Najvatreniji navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine, članovi BH Fanaticosa, okupili su se nekoliko sati prije utakmice i u velikom korteu krenuli prema impresivnom SoFi stadionu, gdje će Zmajevi večeras igrati jedan od najvažnijih mečeva grupne faze Mundijala.

Ulice Inglewooda i Los Angelesa obojene su bojama Bosne i Hercegovine, a navijači su tokom marša neumorno pjevali dobro poznate navijačke pjesme, stvarajući atmosferu kakva se rijetko viđa i na najvećim svjetskim takmičenjima.

Uz zastave Bosne i Hercegovine, transparente i pjesmu koja nije prestajala nijednog trenutka, BH Fanaticosi još jednom su pokazali zbog čega slove za jedne od najvjernijih navijača na svijetu.