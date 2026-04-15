Vojnopolitički analitičar Nedžad Ahatović ocijenio je da je prva runda pregovora u Islamabadu propala jer su SAD “pale na blef Izraela” te da Trump sada traži način da se izvuče bez gubitka obraza. U emisiji 7Plus na Hayat TV komentirao je i pad Viktora Orbána na mađarskim izborima, opisavši ga kao ozbiljan udarac za Banju Luku i Beograd, te upozorio na kontinuirano naoružavanje Srbije i posljedice po regionalnu stabilnost.

“Trump se malo zaigrao — razmažen bogataški sin”

Ahatović je naglasio da SAD tokom pregovora kontinuirano povećavaju zahtjeve prema Iranu, što opisuje kao “nepošten pristup”, te da Trump još uvijek ne odustaje od vojne opcije, iako mu šanse za nju postaju sve manje.

Nedžad Ahatović, vojnopolitički analitičar, rekao je: “Mislim da se prva runda pregovora u Islamabadu može svesti na to da su SAD pale na blef Izraela i da sada pokušavaju da se izvuku bez da izgube obraz. Trump se malo zaigrao — on je razmažen bogataški sin iz velikog hita ‘Zabranjenog pušenja’. Vjerojatno je pomislio da nakon Venezuele može usput odraditi i Iran, iako su mu iz Pentagona dolazila vrlo kvalitetna upozorenja da svaki ulazak u rat s Iranom znači neprekidan rat.”

Orbánov pad: “40 dana žalosti u Banjoj Luci i Beogradu”

Ahatović je pad Orbána opisao kao ozbiljan udarac za Banju Luku i Beograd, koji su u njemu imali ekonomskog i političkog saveznika.

Nedžad Ahatović, vojnopolitički analitičar, rekao je: “Ovo je ozbiljan pad jednog za Banju Luku i Beograd ekonomskog diva koji im je pomagao na svaki mogući način. Pred njima je sad 40 dana da se požale. Mislim da u Mađarskoj mnogo manje žale za Orbanom od nekih ovdje u regionu.”

Predvidio je da će nova mađarska vlada biti kooperativnija prema EU te da će Brisel, dok su SAD “imobilizirane do narednih izbora”, preuzeti ulogu ključnog diplomatskog aktera — posebno u odnosu prema Iranu i u distanciranju od “agresivne američko-izraelske politike”.