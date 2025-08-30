Vojni analitičar Đuro Kozar: Ruski veto na misiju EUFOR-a prije svega bi naštetio Dodiku

Da politički poraz Dodik ne priznaje, odavno je jasno. Zato i prijetnje. Referendumima na domaćem terenu i Rusijom iz svjetskoga ugla. Ovaj put Dodik od Rusije opet traži da uloži veto na produženje mandata EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. Dok Dodik tvrdi kako je EUFOR okupacijska snaga, stručnjaci upozoravaju kako bi takav potez mogao imati posljedice, prije svega – po samog Dodika.

Novi dan – nova Dodikova ideja. Ili, bolje rečeno, stara priča u novom ruhu. Ovaj put meta EUFOR, kojeg predsjednik SNSD-a vidi kao prijetnju na svom putu. Kao i mnogo puta do sada, rješenje pronalazi u referendumima i oslanjanju na Moskvu, koja bi, prema njegovim riječima, trebala biti ključ rješenja svih njegovih problema.

“Imate lokalnu civilnu upravu od strane stranca koji se zove Schmidt i oružani dio te okupacije koji se zove Althea. Mi želimo da sklonimo i jedno i drugo. A da bismo sklonili – moramo biti posebna država. One su se najčešće koristile kao prijetnja nama Srbima i kao dio te okupacione međunarodne vlasti. Da bismo se mi oslobodili svega toga moramo tražiti da se povuku te okupacione snage i da se stranci sklone od odlučivanja. To nije moguće na nivou Bosne i Hercegovine i zato se RS mora proglasiti nezavisnom i imati svoj sistem funkcionisanja, mimo Sarajeva i mimo stranaca”, rekao je Dodik.

Dok Dodik računa da će se sakriti pod ruski kišobran, stručnjaci upozoravaju da takav potez više liči na šah-mat samom Dodiku, nego međunarodnim misijama. Jer niti je Putin lakomislen, niti je EUFOR jedini izvor sigurnosti u Bosni i Hercegovini.

“Ruska Federacija bi učinila nerazuman i na međunarodnom planu vrlo riskantan potez ako bi priznala pobunu koja se u RS-u vrši protiv izvršne i sudske vlasti Bosne i Hercegovine. Što se tiče Vijeća sigurnosti, ono na zahtjev Rusije ili, možda, Kine može staviti embargo na produženje te misije, ali ako to stvarno uradi, onda su Moskva i Peking uradili nešto protiv režima u Banjoj Luci i protiv bivšeg predsjednika tog entiteta”, ističe vojni analitičar Đuro Kozar.

“I u Pekingu i u Moskvi su svjesni da temeljem sporazuma Berlin Plus, ukoliko EUFOR ne dobije podršku Vijeća sigurnosti za produženje svog mandata, NATO će biti savez koji će preuzeti njegovu ulogu, odnosno, na temelju sporazuma Berlin Plus sve sposobnosti koje EU u domenu odbrane i sigurnosti ne može da isporuči, NATO je dužan da ustupi svoje kapacitete”, objašnjava vojni analitičar Dean Džebić.

Drži se predsjednik SNSD-a grčevito i priče da će pred Putinom igrati glavnu ulogu. No, stvarni scenarij nije pisan njegovim perom.

“Kad sam gostovao na diplomatskoj akademiji u Beču i imao tamo neki panel, napadali su me zašto se srećem s predsjednikom. Odgovorio sam im: Kad sve ovo završi, kad vi stanete u red pred Putina, ja neću moći proći koliko će vas biti u tom redu”, kaže Dodik.

“Sve vrijeme iz Ruske Federacije naglašavaju da su oni za mir i cjelovitost Bosne i Hercegovine, pa nek onda to dokažu. Pri svakom susretu s Dodikom da daju saopćenje o toj posjeti, a ne da Dodik izmišlja kako je tamo uvijek dobio podršku, a nije”, istakao je Kozar.

Dodik odlazi u Moskvu po podršku, ali dok on piše vlastite priče o moći i utjecaju, stvarnost funkcioniše drugačije. Referendumi, veta i najave ostaju njegova fiktivna pozornica – a dok građani gledaju predstavu, Dodik zaboravlja da priče o moći ne pišu pravila, a to je na kraju Dodikova najveća prepreka.

(Kliker.info-FTV)