Vojislav Milošević, diplomata, analitičar i direktor Centra za antiterorizam, bio je gost „Centralnog dnevnika sa Senadom Hadžifejzovićem“. Analizirao je složenu geopolitičku situaciju u svijetu i objasnio sve uzročno-posljedične veze sukoba na Bliskom istoku, ali i u Evropi.

Milošević je tokom razgovora objasnio ko drži SVJETSKE KARTE u rukama i ko je „svjetski gazda“: „Trump je varalica! Benjamin Netanyahu je taj koji vodi ratnu priču. On ima jače karte u rukama… ne samo Netanyahu nego i njegov MOSSAD, ali… Izrael bez Amerike ne može dugo trajati. Desetodnevno primirje nije pravo primirje. Niko ne pita Evropsku uniju. Do mira neće doći jer to Izrael ne želi! Nisu ispunili ciljeve koje žele.“

Hadžifejzović: „Šta možemo očekivati? Ko je jači?“

Milošević: „Izrael želi da uzme dijelove Saudijske Arabije, Sirije, Turske… Očekujem dalje sukobe. Bez vojne pomoći SAD-a – Netanyahu ne može. Čudno je što čitav svijet zatvara oči na atomsko naoružanje. Ukoliko se desi takvo zlo, u koje sumnjam da će se desiti, to će biti posljednje što se desilo u historiji budućeg Izraela, a to je smrt. Svjetsko fudbalsko prvenstvo je najmanji problem. Može i da ga ne bude. Imate i SAD koje su non-stop u nekom sukobu. Bitno je da Trumpu odgovara korak ka miru, zbog sljedećih izbora. Nakon izbora na sredini mandata, on će izgubiti Američki kongres. Postoje inicijative da se izglasa nepovjerenje prema njemu. Postoji mogućnost da dođe JD Vance. Duša se čovjeku cijepa od tuge ubijene djece u Gazi, zbog ubistva djevojčica u Iranu. Oni su vidjeli da je to škola. Druga raketa je pogodila prostoriju za molitvu. Ubila je svu tu djecu.“

Hadžifejzović: „Kako objašnjavate sukob pape Lava i Trumpa?“

Milošević: „Papa je ovoga puta pravi papa jer radi svoj posao. Kao čovjek, vjerujem u njegove riječi i dobre namjere. Pokazao je na djelu. On se sukobio s čovjekom koji nema diplomatskog znanja. On je preduzetnik, građevinac. Nema kvalifikacije za predsjednika SAD-a. Nemaju ga ni ostali – Pete Hegseth, JD Vance… Jared Kushner je rekao da ima prijedlog. Kaže da u pustinji napravi grad, a da će oni Gazu pretvoriti u odmaralište za luksuzne goste. Ono što su nacisti radili, a to je iseljavanje i preseljavanje, kao i masovno ubijanje, sad isto to priča Kushner. Niko ne pokreće neku pravnu akciju. Mi osuđujemo, ali gdje je akcija? Vladimir Putin je pred vojnu intervenciju u Ukrajini svu djecu iselio iz Rusije. To je uradio da djeca budu na sigurnom. Izrael učestvuje na svim takmičenjima, igra fudbal, košarku, ima predstavnike na Euroviziji. To je skandalozno. Takva zemlja nije dobila osudu – da se prekinu diplomatski odnosi, da se stavi embargo na manifestacije.“ –

Hadžifejzović: „Šta očekujete da će se dešavati?“

Milošević: „Teško je vjerovati Donaldu Trumpu. Ujutro kaže jednu stvar, a uvečer drugu. Takvom čovjeku ne može se vjerovati. U životu je stalno varao. On nema savjetnike i nema saveznike; nema ličnog iskustva. Teško je bilo šta konkretno reći šta će se desiti. Vjerovatno je da će se sukobi nastaviti. Izrael je u igri, Izraelu mir ne odgovara…“