Vojin Mijatović: “Patriote” šta čekate, što ne počinjete rat ili da sačekamo da dođete sa mora?

Potpredsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović oglasio se na Facebooku.

Njegov status prenosimo u cijelosti.

– Od kada sam imenovan za ministra u Vladi FBiH trudim se da radim svoj posao, a manje da “političim”, tako ću i sljedeće sedmice podnijeti izveštaj građanima za prvih 100 dana rada.

Vrlo retko, gotovo nikako, sam komentarisao političko smeće koje se na dnevnoj bazi proizvodi u oba entiteta od strane “velikih patriota” iz sva tri naroda.

Kao što sam rekao to političko smeće u čijoj produkciji se takmiče sve lider do lidera (što bi naš narod rekao sve moj do moga) u posljednjih 20 godina je otjeralo skoro milion ljudi iz BiH.

Svaki dan kad čujete izjavu “velikog” u Srba, Bošnjaka ili Hrvata, znajte sigurno jednu stvar, da oni sa tim samo šilje poziciju za još jedan svoj mandat, a da nakon svake izjave barem jedna porodica trajno napusti BiH.

Naravno da bi sve bilo autentičnije sve to pojačaju “verski lideri” i prate njihovi dobro plaćeni nacionalistički mediji.

Njima je bitno da se “nagovore” jedni drugima, da stanu u odbranu svako svog stada i religije, da zaprete jedni drugima novim sukobom ili odbranom “rodne grude” i nacio indetiteta, a zapravo jedan je motiv da oni što su na vlasti ostanu na vlasti, a da oni što su otišli u opoziciju, što pre se ponovo dočepaju vlasti.

Povraća mi se od vašeg političkog smeća koje proizvodite na sve tri strane, gadi mi se svaka vaša izjava, jer znam šta vam je motiv i znam da ste zbog svoje ambicije i bolesti za moći spremni ponovo tuđu djecu u rovove da oterate.

“Velike patriote”, šta čekate hajde više pokrenite te vaše ratove ili da sačekamo da dođete sa mora?

U međuvremenu nabijem vas sve, na sve tri strane, ovo je Bosna i Hercegovina zemlja dobrih ljudi, a ne skup tri kazmata vaših bolesnih etnoreligijskih dogmi, 21. je vek bolesnici, svoju djecu u rovove tjerajte ali mimo BiH, napisao je Mijatović.