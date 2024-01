Vojin Mijatović o zastrašivanju Bošnjaka u Vlasenici i Srebrenici: Fuj sramoto ljudska

Federalni ministar Vojin Mijatović oglasio se povodom provokacija i zastrašivanja Bošnjaka povratnika u Vlasenici i Srebrenici uoči pravoslavnog Božića.

“Ni današnji dan ne može proći bez da sramotite sopstveni narod i ne iživljavate se na slabijima i malobrojnijima. Je li to srpstvo, je li to pravoslavlje, jel to hrišćanstvo? Fuj sramoto ljudska!”, napisao je Mijatović na Facebooku.

On je pozvao sigurnosne institucije da reaguju i zaštite povratnike bez odlaganja. “Ja se lično izvinjavam svim ljudima koje su uznemirile ovakve nemile scene, suosjećam sa vama i budite sigurni, takvi podjednako mrze i mene i vas, ali takvi nisu sav srpski narod! Ološi Božić je, ima li šta ljudsko u vama?!” Proteklog petka jedan od učesnika kolone automobila koja je prolazila kroz povratničko naselje Drum u Vlasenici gdje žive Bošnjaci uzvikivao je “ustajte balije”, a sve je snimila nadzorna kamera.