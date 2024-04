Vojin Mijatović kritikovao ideju o sastanku Bošnjaka: Možda je ipak naša želja tri male fildžan teritorije

Federalni ministar i potpredsjednik SDP-a Vojin Mijatović oglasio se povodom najavljenog održavanja sastanka političkih predstavnika Bošnjaka u regionu.

“Sve srpski sabor, sve bošnjački sabor, hrvatski narodni sabor. To je to, to je sav opus našeg bitisanja od Dejtona do danas.

Skoro tri decenije žudimo za državnikom, koji može okupiti ljude oko države i Ustava, i napraviti normalnu zemlju.

– OGLAS –

Koliko kod žudimo, možda je ipak naša iskrena želja tri male fildžan teritorijice , u kojima žive “čistokrvna” plemena vođena poglavicama” – napisao je Mijatović.

Kazao je da “ga ne interesuju njihove ideje, sabori i plemena, te da nikad neće živjeti u njihovim iluzijama jednostranosti i religijskih država”.

“Niste htjeli da nam djeca uče demokratiju, nove tehnologije, jezike, zato ste ih natjerali da uče vjeronauku, i baš zato nikad više “vjernika”, a uz to još više kriminala i korupcije, a djece nikad više van zemlje.

Danas trebaju državnici koji mogu oko sebe okupiti sve građane ukoliko želite ovu zemlju.

Ako ne želiti, onda svi u svoje sabore i zna se tri fildžan teritorijice, od Bosne i Hercegovine onda više ništa nema, a naravno ni od mene, jer jedino što me ovdje još uvijek zadržava jeste Bosna i Hercegovina.

Na kraju budimo iskreni niko od vas ovu zemlju ne voli, ona je vama samo dobra sisa iz koje crpite ideje za svoje plemenske zajednice i jednonacionalne ciljeve.

Da se razumijemo vi ste nažalost većina u ovoj zemlji, ukoliko želite saborovanje po etničkom principu od prije nekoliko vijekova, samo hajte, ali bez nas manjine.

Pred nama je nekoliko odsudnih mjeseci, i nemojte da niko od vas plemenjaka svojata Bosnu i Hercegovinu, jer ne volite vi nju, vi volite samo sebe i svoje plemenjake” – poručio je Mijatović.

(Kliker.info-agencije)