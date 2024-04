Vojin Mijatović: Kao i svaki put u historiji kada vežete zastave nacionalnosti dobijete rat!

Povodom posljednjih naiconalnih skupova komentar na Facebooku napisao je potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine (SDP BiH) i ministar razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH Vojin Mijatović.

“Posljednji popis u BiH je pokazao da ipak želimo biti Bošnjaci, Srbi i Hrvati i Ostali, a ne Bosanci i Hercegovci, i to svi podjednako ne želimo. Kao i svaki put u historiji kada vežete zastave nacionalnosti i vjeroispovijesti dobijete rat, to je teorija koja je do sada potvrđena skoro svaki put.

Danas kada politika u regionu zaoštrava i dovodi do usijanja, bar bi valjda vjerski poglavari trebali sjesti zajedno, pozvati narode na mir i žestoko udariti po političkim liderima ukoliko se i malo drže svojih svetih knjiga. Ali nažalost to se ne dešava, zašto, pa znamo, nemojte da ponavljamo po stoti put. Da li je Banja Luka multietnički grad, nije, da li je Sarajevo multietnički grad nije, da li je Mostar multietnički grad, nije, to smo još ‘90-ih uništili i nažalost trebaće godina i decenija da se isto promijeni.”

I po stoti put svako će od vas kroz svoju optiku svaku moju riječ osuđivati, nastavio je, “jedni da sam izdajnik, drugi da nešto izjednačavam, treći da radim za Beograd.

I možda ste vi svi u pravu, jer vi zapravo uživate u ovakvom životu, pa u konačnici što tu ljepotu da vam kvarim. Uživajte u vašim ubjeđenjima i iluzijama, uživajte u svojim saborima i nacionalnim indetitetima i mitovima, do tada polako, ali sigurno spremite se za kako vi svi volite reći ‘drugo poluvrijeme’. Naravno bez mene.

A ja, ja ću ostati vjeran dok sam živ ovoj žuto-plavoj sa zvjezdicama, ona je donijela mir i život, pod njom ima mesta za sve pa i nas ‘radikalne ateiste’, kako reče jedan ‘lider’, ili nas ‘konvertite i izdajnike’, kako reče još jedan ‘lider’. Izbor je vaš, šta većina kaže tako će biti, ja nekako baš ne mogu s tim vašim većinama, roditelji mi nisu ostavili milione, ali jesu odgoj i mozak” – poručio je Mijatović.

(Kliker.info-agencije)