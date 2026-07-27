U obraćanju pripadnicima ruske ratne mornarice rekao je i da je lijeva obala Dnjepra historijsko bila dio Rusije, a da su u današnjoj Ukrajini “svi međusobno posvađani”, prenose ruska agencija TASS i Telegram kanali koji su objavili snimke govora.

Putin je ponovio tvrdnje da “s ruske strane nema nikakve agresije” i da je Rusija bila “prisiljena pokrenuti specijalnu vojnu operaciju kako bi zaustavila neprijateljstva koja su već započeli Zapad i kijevski režim”, prenosi Ukrainska pravda. Rusija svoju invaziju na Ukrajinu zvanično naziva “specijalnom vojnom operacijom”.

Ruski je predsjednik iznio tvrdnju da je zapad Ukrajine bio dar Josifa Staljina. Prema Putinu, Staljin te zemlje nije “poklonio” Ukrajini, nego ih je dodijelio “u okviru jedinstvene države”. Putin je uvjeren da će Ukrajina s vremenom izgubiti te zapadne teritorije, ali nije objasnio zašto bi se to trebalo dogoditi.

“Siguran sam da će Ukrajina prije ili kasnije izgubiti te zapadne teritorije. Ono što je pripadalo Poljskoj, Mađarskoj i Rumuniji će se, prije ili kasnije – možda ne sutra, prekosutra, za godinu, dvije, 10 ili 15 – historijski vratiti na svoje mjesto”, rekao je.

Putin je Rusiju nazvao jedinim sudužnikom njezine teritorijalne cjelovitosti. “Postojao je samo jedan sudužnik teritorijalne cjelovitosti Ukrajine – a to je bila Rusija. No, oni su smatrali potrebnim, mogućim i korisnim proglasiti Rusiju neprijateljem, a Ruse u Ukrajini nekonstitutivnim narodom, što je potpuna besmislica i glupost”, izjavio je.

U sklopu pseudohistorijskog izlaganja, Putin je također tvrdio da je “Ukrajina historijski uvijek bila podijeljena na lijevoobalnu i desnoobalnu – a lijeva se obala oduvijek smatrala ne samo orijentisanom prema Rusiji, nego i dijelom Rusije”. Dodao je da Vladimir Lenjin Donbas nije dao Rusiji nego Ukrajini i da Rusija sada “mora sve vratiti u normalne historijske okvire”.

Govor je zaključio predviđanjem da će se rat završiti porazom “neprijatelja” i pobjedom Rusije. Svojim je vojnicima poručio da su se u Ukrajini “svi sukobili i posvađali, poput pauka u staklenci”.

“Dok dijele novac koji su ukrali od ukrajinskog naroda ili koji kradu od svojih zapadnih sponzora. Dijele ga i uništavaju jedni druge, bježe u inostranstvo, skrivaju se, pa se opet vraćaju – kakvo je to jedinstvo”, rekao je Putin.

(Kliker.info-agencije)