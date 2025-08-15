Vladimir Putin: Na putu smo dogovora Donald Trump: Moram nazvati Zelenskog i NATO

Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin sastali su se na Aljasci kako bi razgovarali o rješavanju sukoba u Ukrajini. Nakon privatnih razgovora, dvojica čelnika obratila su se novinarima te, iako su obojica istaknula napredak, sastanak je završen bez konkretnog dogovora, piše Reuters.

Putinov zainteresiran za kraj sukoba

Vladimir Putin izjavio je kako je iskreno zainteresiran za okončanje sukoba, koji je opisao kao tragedij”. Ipak, naglasio je da Rusija mora eliminirati primarne uzroke sukoba te upozorio Ukrajinu i Europu da ne smiju sabotirati pregovore. Sastanak je ocijenio kao polaznu točku za rješenje. Svoj odnos s Trumpom opisao je kao poslovan te se složio s Trumpovom tvrdnjom da do rata ne bi ni došlo da je on ostao na vlasti nakon izbora 2020. godine.

Trump oprezno optimističan

Donald Trump potvrdio je da i dalje postoje točke neslaganja, poručivši kako nema dogovora dok se ne postigne dogovor. Unatoč napretku, priznao je: “Nismo stigli do dogovra”. Naveo je da je mnogo točaka dogovoreno, ali da je nekoliko preostalo, od kojih je”jedna najznačajnija, no nije precizirao o kojoj se radi.

Najavio je da će uskoro telefonski razgovarati s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim i europskim čelnicima, dodavši da je odluka konačno na njima.

Novi susret na pomolu?

Na kraju obraćanja, Trump je rekao kako će se vjerojatno uskoro ponovno sastati s ruskim čelnikom, na što je Putin spremno odgovorio: “Sljedeći put u Moskvi”.