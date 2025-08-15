Vladimir Putin: Na putu smo dogovora Donald Trump: Moram nazvati Zelenskog i NATO
Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin sastali su se na Aljasci kako bi razgovarali o rješavanju sukoba u Ukrajini. Nakon privatnih razgovora, dvojica čelnika obratila su se novinarima te, iako su obojica istaknula napredak, sastanak je završen bez konkretnog dogovora, piše Reuters.
Putinov zainteresiran za kraj sukoba
Vladimir Putin izjavio je kako je iskreno zainteresiran za okončanje sukoba, koji je opisao kao tragedij”. Ipak, naglasio je da Rusija mora eliminirati primarne uzroke sukoba te upozorio Ukrajinu i Europu da ne smiju sabotirati pregovore. Sastanak je ocijenio kao polaznu točku za rješenje. Svoj odnos s Trumpom opisao je kao poslovan te se složio s Trumpovom tvrdnjom da do rata ne bi ni došlo da je on ostao na vlasti nakon izbora 2020. godine.
Trump oprezno optimističan
Donald Trump potvrdio je da i dalje postoje točke neslaganja, poručivši kako nema dogovora dok se ne postigne dogovor. Unatoč napretku, priznao je: “Nismo stigli do dogovra”. Naveo je da je mnogo točaka dogovoreno, ali da je nekoliko preostalo, od kojih je”jedna najznačajnija, no nije precizirao o kojoj se radi.
Najavio je da će uskoro telefonski razgovarati s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim i europskim čelnicima, dodavši da je odluka konačno na njima.
Novi susret na pomolu?
Na kraju obraćanja, Trump je rekao kako će se vjerojatno uskoro ponovno sastati s ruskim čelnikom, na što je Putin spremno odgovorio: “Sljedeći put u Moskvi”.
Putin i Trump ukupno su govorili 12 minuta tijekom presice. Ruski predsjednik govorio je 8 minuta i 30 sekundi, a Trump 3 minute i 24 sekunde.”Hvala,
Vladimire. Brzo ćemo se opet vidjeti”
Nakon kratke konferencije za novinare, koja je završila bez mogućnosti postavljanja pitanja, ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je poziv Donaldu Trumpu za njihov idući susret.
“Hvala, Vladimire, uskoro ćemo se opet vidjeti”, rekao je Putin na kraju.
“U Moskvi idući put”, rekao je Putin.
Donald Trump je na prijedlog odgovorio kako je to “zanimljivo”, dodavši: “zbog toga ću se malo naći na udaru, ali vidim da bi se to moglo dogoditi”.
Prije toga, u svom obraćanju nakon Putina, zahvalio je ruskom predsjedniku na njegovoj “dubokoj” izjavi, opisujući njihov sastanak kao “vrlo produktivan”.
“Imali smo produktivan sastanak oko nekoliko velikih tema. Nema dogovora dok ne postignemo pravi dogovor. Nazvat ću Zelenskog i reći mu o sastanku, a nazvat ću i NATO”.
Trump je istaknuo kako su postigli napredak oko brojnih točaka. “Bilo je mnogo, mnogo točaka oko kojih smo se složili”, kazao je. “Rekao bih nekoliko velikih, ali nismo još sasvim stigli do toga, napredovali smo. Nema dogovora dok ne bude pravog dogovora.”
Najavio je i da će o detaljima sastanka izvijestiti NATO i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. “Počet ću obavljati telefonske pozive i reći ću im što se dogodilo”, dodao je. “Imali smo izuzetno produktivan sastanak i dogovoreno je mnogo točaka, vrlo ih je malo preostalo. Neke nisu toliko značajne, jedna je vjerojatno najznačajnija, ali imamo vrlo dobre šanse da to postignemo”, zaključio je Trump.
(Kliker.info-Index)
