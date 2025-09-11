Vlada Slovenije uvela sankcije Miloradu Dodiku : U fokusu je bila i vila s bazenom u centru Portoroža koja je kupljena bez kredita

Vlada Slovenije uvela je danas sankcije Miloradu Dodiku, bivšem predsjedniku Republike Srpske koji je pravomoćno osuđen na godinu dana zatvora (kaznu je otkupio) i kojem je izrečena mjera zabrane obnašanja ove funkcije i političkog djelovanje na 6 godina, potvrđeno je za BHRT.

Sankcijama je zabranjen ulazak Miloradu Dodiku u zemlju.

Kao važan razlog za mjeru protiv Dodika navodi se opsežan odljev kapitala sumnjivog porijekla iz Republike Srpske i šire regije zapadnog Balkana u Sloveniju.

Prema informacijama s kojima raspolažemo, Vlada je na današnjoj sjednici potvrdila da će Slovenija izreći zabranu ulaska za smijenjenog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Materijal je pripremilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MZEZ) Slovenije.

Vlada Slovenija raspravljala je o ovome prije dva tjedna, ali ova točka nije bila zaključena jer se tražila dopuna materijala.

Prema neslužbenim informacijama, inicijativu za uvođenje sankcija protiv Dodika slovenskoj vladi dali su predstavnici nekoliko sigurnosnih agencija koji su već prethodnih godina otkrili veliki protok kapitala sumnjivog porijekla iz Republike Srpske u Sloveniju.

U fokusu je bila i vila s bazenom u centru Portoroža koja je kupljena bez kredita.

