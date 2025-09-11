hamburger-icon

Kliker.info

Vlada Slovenije uvela sankcije Miloradu Dodiku : U fokusu je bila i vila s bazenom u centru Portoroža koja je kupljena bez kredita

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Vlada Slovenije uvela sankcije Miloradu Dodiku : U fokusu je bila i vila s bazenom u centru Portoroža koja je kupljena bez kredita

11 Septembra
15:28 2025
Štampaj Podijeli s prijateljima

Vlada Slovenije uvela je danas sankcije Miloradu Dodiku, bivšem predsjedniku Republike Srpske koji je pravomoćno osuđen na godinu dana zatvora (kaznu je otkupio) i kojem je izrečena mjera zabrane obnašanja ove funkcije i političkog djelovanje na 6 godina, potvrđeno je za BHRT.

Sankcijama je zabranjen ulazak Miloradu Dodiku u zemlju.

Kao važan razlog za mjeru protiv Dodika navodi se opsežan odljev kapitala sumnjivog porijekla iz Republike Srpske i šire regije zapadnog Balkana u Sloveniju.

Prema informacijama s kojima raspolažemo, Vlada je na današnjoj sjednici potvrdila da će Slovenija izreći zabranu ulaska za smijenjenog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Materijal je pripremilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MZEZ) Slovenije.

Vlada Slovenija raspravljala je o ovome prije dva tjedna, ali ova točka nije bila zaključena jer se tražila dopuna materijala.

Prema neslužbenim informacijama, inicijativu za uvođenje sankcija protiv Dodika slovenskoj vladi dali su predstavnici nekoliko sigurnosnih agencija koji su već prethodnih godina otkrili veliki protok kapitala sumnjivog porijekla iz Republike Srpske u Sloveniju.

U fokusu je bila i vila s bazenom u centru Portoroža koja je kupljena bez kredita.

(Kliker.info-BHRT)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku