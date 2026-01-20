Vlada Federacije BiH dobila Pismo namjere : Američka kompanija pored Južne interkonekcije želi graditi i modernizirati aerodrome u Sarajevu i Mostaru

Vlada bh. entiteta Federacija Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, prihvatila Informaciju o zaprimljenom Pismu namjere kompanije AAFS Infrastructure and Energy LLC, s ciljem uspostave strukturiranog, transparentnog i institucionalnog dijaloga sa Vladom Federacije BiH, u vezi s razvojem, finansiranjem i realizacijom integrisanog paketa strateške infrastrukture od nacionalnog značaja, u skladu sa važećim zakonodavstvom Federacije BiH i Bosne i Hercegovine.

Donesenim zaključkom Vlada Federacije BiH dala je podršku nastavku institucionalnog dijaloga i razmatranju mogućnosti saradnje na razvoju projekata iz Pisma namjere, uključujući izgradnju nove gasne interkonekcije – „Južna interkonekcija Bosne i Hercegovina i Republika Hrvatska“, te izgradnju gasnih elektrana sa pratećim gasovodima uključujući dogradnju gasovoda Kladanj-Tuzla i modernizaciju međunarodnih aerodroma, navodi se u saopštenju. Vlada FBiH: Svi projekti da se vode odvojeno i transparentno

Vlada Federacije BiH konstatovala je da se realizacija Projekta izgradnje gasovoda „Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska“ može razmatrati u okviru Zakona o koncesijama Federacije Bosne i Hercegovine, uključujući mogućnost podnošenja samoinicijativne ponude. Za ostale infrastrukturne projekte iz Pisma namjere, mogu se razmotriti i drugi modeli realizacije koji će zavisiti od dalje analize i važećih zakonskih i regulatornih okvira.

“U slučaju podnošenja samoinicijativne ponude ove kompanije, Vlada Federacije BiH će u skladu sa Zakonom o koncesijama FBiH razmotriti mogućnost dodjele koncesije za realizaciju projekta gasovoda „Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska“. Vlada Federacije BiH je konstatovala da svi procesi za različite infrastrukturne projekte moraju biti vođeni odvojeno i transparentno. Također, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da pokrene aktivnosti na pripremi izmjena i dopuna Zakona o južnoj interkonekciji, sa ciljem omogućavanja realizacije projekta kroz druge modele, uključujući dodjelu koncesije, kao i da redovno obavještava Vladu Federacije BiH o poduzetim aktivnostima u okviru svoje nadležnosti”, naveli su iz Vlade FBiH.

Lakić: Ovo nije odluka o koncesiji niti ugovor

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić istakao je da današnja odluka Vlade predstavlja odgovoran i realan institucionalni korak ka jačanju energetske sigurnosti Federacije BiH.

„Federacija BiH se danas snabdijeva prirodnim gasom iz samo jednog pravca i iz jednog izvora. To je ozbiljan rizik, posebno u zimskim mjesecima. Južna interkonekcija je strateški projekat koji nam omogućava diverzifikaciju izvora i pravaca snabdijevanja, veću sigurnost i stabilniji energetski sistem“, izjavio je ministar Lakić.

Naglasio je da Vlada FBiH jasno razdvaja pojedinačne projekte i da će se svaki od njih razmatrati odvojeno, transparentno i isključivo u okviru zakona.

„Ovo nije odluka o koncesiji niti ugovor. Ovo je poruka da Federacija BiH želi razgovarati, analizirati i planirati odgovorno. Svi procesi će biti javni, zakoniti i vođeni u interesu građana“, poručio je Lakić.