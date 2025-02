Vjetroelektrana “Ivovik” : Kineska mega investicija u BiH dobila dozvolu za rad

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK donijela je rješenje kojim se “VE Ivovik” d.o.o. Sarajevo izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u proizvodnom objektu vjetroelektrana “Ivovik”.

Vjetropark Ivovik se sastoji od 20 vjetroturbina od kojih svaka ima 4,2 MW i bit će to najveći vjetropark u BiH, podsjeća BiznisInfo.ba.

Riječ je o direktnoj kineskoj investiciji u Bosni i Hercegovini, čija vrijednost je procijenjena na više od 130 miliona eura osiguranih iz kineske inicijative Pojas i put.

Ova vjetroelektrana se nalazi na teritoriji opština Livno i Tomislavgrad, instalisane je snage 84 MW (megavat) i predviđene godišnje proizvodnje 259 GWh (gigavat sati).

Osim toga, FERK je izdao i izmijenjenu dozvolu za proizvodnju električne energije firmi ECO-WAT d.o.o. iz Kiseljaka zbog izgradnje novih proizvodnih objekata, riječ je o 21 fotonaponskoj elektrani u naselju Trijebanj, Grad Stolac.

FERK je pojedinačnim rješenjima za ukupno 25 proizvodnih objekata utvrdio status kvalifikovanih proizvođača za „VE Ivovik“ d.o.o. Sarajevo, ECO-WAT d.o.o. iz Kiseljaka, te za „IDEX GROUP“ d.o.o., iz Busovače.

Postupajući po zahtjevima za oduzimanje dozvola FERK je donio sedam rješenja, i to za podnosioce: ECO-VOLT d.o.o., iz Kiseljaka, „ECO-KW“ d.o.o. Kiseljak, „ESOLAR“ vlasnice Jašić Esmire, iz Tešnja, „MASLINE“ d.o.o. Mostar, „HIPEX“ d.o.o. Čapljina, Fotonaponska elektrana MLINICA, vlasnika Obradovića Mustafe i „SOLAR“ Ustikolina vlasnika Duranovića Hasiba.

Podnosiocima zahtjeva više nije potrebna dozvola za obavljanje elektroenergetske djelatnosti proizvodnja električne energije u skladu sa Zakonom o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine.

Isti su zadržali status kvalifikovanog proizvođača u svojim proizvodnim objektima koji su stekli prilikom izdavanja dozvole za rad.

Dozvola za rad (licenca) za trgovanje LPG-om izdata je privrednom društvu KA PLIN d.o.o. Bugojno, dok je za „AREX“ d.o.o. Gradačac izdata izmijenjena i dopunjena Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem.

U postupak opšte rasprave upućuju se dva nacrta dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije za podnosioce zahtjeva Arena Solar d.o.o. iz Mostara i „IDEX GROUP“ d.o.o., iz Busovače.

Kopije nacrta dozvola mogu se dobiti svakim radnim danom od 11:00 do 13:00 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu ili na službenoj internet stranici FERK-a www.ferk.ba. Rok za podnošenje pisanih komentara na navedene nacrte dozvola je do 24.02.2025. godine do 12:00 sati.

Nakon razmatranja podnesaka, prigovora i žalbi na akte koje su donijela dva javna elektroprivredna preduzeća FERK je donio četiri zaključka i dva rješenja.

