Vjerovali ili ne : Srbija i Republika Srpska pozvale na poštivanje Dejtonskog sporazuma

“Smatram da je i to bila odgovornost rukovodstva Republike Srpske. Evo, i Milorada Dodika tada. Mogao je da pokaže političku odgovornost i da predloži mandatara samo nekoliko dana ranije, s obzirom na to da je u javnosti, od strane Suda, bilo već najavljivano kada će sporna odluka biti donijeta i potvrđena”, kaže Mirna Savić-Banjac, poslanica u NSRS iz PDP-a.