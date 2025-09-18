Vjerovali ili ne : Srbija i Republika Srpska pozvale na poštivanje Dejtonskog sporazuma
Na trećoj sjednici Parlamentarnog foruma Srbija – Republika Srpska, održanoj u zgradi Narodne skupštine Republike Srpske, usvojena je Zajednička izjava čiji je cilj, kako ističu učesnici, poštovanje Dejtonskog sporazuma i prava naroda.
U izjavi se osuđuje svaki pokušaj donošenja odluka van legalnih institucija i legitimno izabranih organa. Takođe, odbacuju se sve, kako navode, “instruisane aktivnosti koje imaju za cilj izazivanje podjela i sukoba putem stvaranja kvaziinstitucija, zloupotrebom prava na mirno okupljanje ili međunarodnog intervencionizma kojim se poništava suverenitet država i naroda”.
Cilj današnjeg okupljanja je, kako navodi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, doprinos parlamentarne saradnje, očuvanje mira, stabilnosti i privrednog razvoja.
“Dok na mnogim mjestima oko nas, u cilju dizanja napetosti i zavađanja naroda, se formiraju neprirodni, neprincipijelni vojni savezi i promoviše politika koja podsjeća na veoma teška i turobna vremena – mi, kao odgovor, nudimo promovisanje politike mira i rješavanja nesuglasica i problema među narodima dogovorom”, kaže Nenad Stevandić, predsjednik NSRS.
Iako je ranije bilo najavljeno njeno prisustvo, predsjednica Skupštine Srbije, Ana Brnabić, nije učestvovala u današnjem zasjedanju, što je, prema riječima Stevandića, bilo iz opravdanih razloga.
Za sutra je u Beogradu zakazana zajednička sjednica Vlade Srbije i, kako se navodi, sporne Vlade Republike Srpske. Iako njena legitimnost još uvijek nije potvrđena, najavljena sjednica nije, prema tvrdnjama vlasti, usmjerena protiv bilo koga, već ima za cilj jačanje saradnje.
“Smatram da je i to bila odgovornost rukovodstva Republike Srpske. Evo, i Milorada Dodika tada. Mogao je da pokaže političku odgovornost i da predloži mandatara samo nekoliko dana ranije, s obzirom na to da je u javnosti, od strane Suda, bilo već najavljivano kada će sporna odluka biti donijeta i potvrđena”, kaže Mirna Savić-Banjac, poslanica u NSRS iz PDP-a.
U međuvremenu, Ustavni sud Republike Srpske treba se izjasniti o najavljenom referendumu.
“A ukoliko bi prihvatio veto Kluba bošnjačkog naroda, referendum ne bi mogao da bude održan. To može biti i svojevrsan alibi za vlast u Republici Srpskoj, ukoliko Ustavni sud donese odluku da nije moguće sprovesti taj referendum”, smatra novinar Vlado Šušak.
Prema njegovim riječima, vlast u Republici Srpskoj već se priprema za potencijalne aktivnosti koje bi mogle prerasti u vanredne izbore.
“Ovo je, prosto, jedno distopijsko vrijeme u kojem više mi uopšte ne znamo šta se dešava, jer imamo nelegalnu vladu, nemamo predsjednika. Imamo jednu situaciju u kojoj ne znamo šta nam nosi novi dan”, kaže Katana.
Dok se na političkoj sceni vodi borba između formalnog i neformalnog, stvarni problemi građana ostaju po strani, zaključuju sagovornici.
(Kliker.info-N1)
